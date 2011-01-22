اصلاح جهان نیازمند فرهنگ و مردان فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار حمدبن عبدالعزیز الکواری وزیر فرهنگ و هنر و تمدن قطر با اشاره به اینکه تهران و دوحه در حوزه فرهنگی مشترکی قرار دارند، اظهار داشت: دو کشور از اعتقادات و دیدگاه مشترک فرهنگی برخوردار هستند و برخلاف تصوری که در دنیا رایج است، آنچه موجب پایداری روابط کشورها و ملتها می شود، روابط فرهنگی است.

رئیس جمهور جنس روابط ایران و قطر را فرهنگی، برادرانه و قلبی دانست و گفت: چنانچه روابط براساس فرهنگ شکل بگیرد، ناگسستنی خواهد بود.

دکتر احمدی نژاد افزایش همکاری در زمینه برنامه های مشترک فرهنگی بین دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: دو کشور در زمینه فعالیت های مشترک فرهنگی، می توانند در بخش های مختلف و با تعریف برنامه های گسترده و متنوع، الگویی از روابط فرهنگی را در منطقه ارایه دهند.

حمدبن عبدالعزیز الکواری وزیر فرهنگ و هنر و تمدن قطر نیز در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مهم ترین دوست قطر به شمار می رود، اظهار داشت: با توجه به روابط عمیق دو کشور در عرصه سیاسی، قطر مصمم است این روابط را در زمینه فرهنگی نیز گسترش داده و به سطح روابط سیاسی برساند.

وی افزود: با برنامه هایی که در دستور کار فرهنگی دو کشور قرار دارد، بی تردید روابط تهران -دوحه در زمینه فرهنگی نیز روز به روز گسترش خواهد یافت.