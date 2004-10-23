اداره كل فوريت ها و خدمات اضطراري راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، ابراهيم مداحي با اعلام اين خبر افزود: اين اداره كل از گذشته در ساختار سازماني شهرداري تهران وجود داشته ولي اخيرا به همت شهردار تهران ، اين اداره تجهيز و راه اندازي شده است تا وظايف فوريتي و اضطراري در خدمات رساني شهري را برعهده گيرد.

وي رفع معضلات شهري در كمترين زمان ممكن را بدون طي كردن تشريفات اداري و اجرايي از اهداف اين اداره عنوان و تصريح كرد: تمام اقدامات و فعاليت هاي اين اداره در راستاي تلاش بيشتر براي تامين امنيت و آسايش شهروندان تهراني است.

رييس اداره كل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري تهران همچنين افزود: شهروندان در صورت مواجهه با مشكلاتي كه در حيطه وظايف شهرداري تهران است مي توانند از طريق واحد 137 يا مناطق و نواحي شهرداري ، موضوع را اطلاع دهند تا تيم هاي مستقر درنقاط مختلف شهر و ميادين يا اكيپ هاي امدادرساني تند رو - موتورسواران امداد رسان- به محل اعزام و نسبت به رفع موانع و مشكلات اقدام كنند.

به گفته وي فعاليت اين اداره به صورت شبانه روزي بوده و نيروهاي امدادرسان در طول 24 ساعت آماده كمك به شهروندان هستند.

مداحي افزود: يكي از مهمترين ماموريت هاي اين اداره رفع موانع ترافيكي بوسيله امدادرسانان موتورسواردر شرايط بحراني و مواقعي كه ترافيك قفل شده است.

وي در خاتمه تصريح كرد: فلسفه تشكيل اين اداره كل جلوگيري از وقوع حوادث است ؛ زيرا پيشگيري كم هزينه تر و آسانتر از درمان است.