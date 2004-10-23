هاشمي طباء جاي خود را به قراخانلو داد

مهندس مهرعليزاده گفت: اززحمات مهندس هاشمي طباء وزحمات ارزنده ايشان دردوران خدمتشان تشكروقدرداني مي كنم وعميقا از زحمات دوست عزيزوصميمي خودم كه دراين چند سال همكاري خوبي درعرصه صنعت وورزش داشتيم تقديرمي نمايم ودرطي اين دوران اگرهم مشكلي بوده ايشان با مشورت بنده حل كردند.

وي ادامه داد: دكترقراخانلونيزاين مسووليت را تبريك مي گويم واميدوارم با اعتمادي كه به ايشان كرديم، وي بتواند بارسنگين مسووليت به دوش بكشد وپاسخگوي محبت شما باشد.

گفتني است: پس ازانتخاب دكترقراخانلومهندس هاشمي طبا ازجاي خود بلند شد وازوي دعوت كرد كه درجاي وي بنشيند كه با توصيه مهندس مهرعليزاده ومهندس هاشمي طبا اين امرميسرنشد.