تشکیل سمن در روستاها مقدمه پویایی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مدیر سازمان جوانان استان قزوین عصر شنبه با هدف استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای جوانان دورترین نقاط استان با سفر به دو روستای نظام آباد و آرش سفرهای شهرستانی و روستایی خود را آغاز کرد.

احسان مقدم مشاور استاندار و مدیر سازمان جوانان استان قزوین در نشست صمیمی بین جوانان این دو روستا گفت: تمرکز فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و مذهبی در مرکز شهر باعث شده توانمندی های جوانان روستایی مورد غفلت قرار گیرد.

مقدم افزود: هدف ما از این سفرها ارتباط چهره به چهره با جوانان متفکر و نخبه روستایی و شهرستانی است تا فرصتی برای بررسی دقیق تر مشکلات جوانان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ما تاکنون نتوانستیم به خوبی از جوانان روستایی استفاده کنیم، اظهار داشت: جوانان سرمایه اصلی کشورند بر این اساس امیدواریم با آغاز این سفرها پل ارتباطی خوبی بین جوانان و مسئولان ایجاد شود.

مشاور استاندار با تاکید بر اینکه باید به سمتی برویم که در هر روستا یک سازمان مردم نهاد شکل بگیرد، تصریح کرد: مقدمه پویایی و تحرک جوانان که یکی از شعارهای این سازمان است تشکیل این نهاد است و برای تحقق این شعار باید کیفیت فعالیت سمن ها در روستاها ارتقاء یابد.

وی یادآور شد: با تشکیل سمن، جوانان می توانند با ارتباط با این سازمان فعالیت های خود را هدفمند کنند.

مقدم افزود: باید برای فعالیت سمن ها در روستاها یک برنامه جامع تهیه شود تا اقدامات جوانان به صورت هدفمند ادامه یابد.

مشاور استاندار گفت: ما منتظر پیشنهادات و انتقادات جوانان برای پیشبرد بهتر اهدافمان هستیم و این ارتباط چهره به چهره فرصت خوبی برای این کار خواهد بود.

در ادامه قنبری یکی از فعالان حوزه جوانان در روستای نظام آباد با تشریح اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان مردم نهاد گفت: نگاه روستائیان به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به خصوص توسط بانوان تغییرکرده و این فرصت خوبی است که با حمایت مسئولان اقدامات فرهنگی و اجتماعی نسبت به گذشته ارتقاء یابد.

وی تصریح کرد: جوانان روستایی توانمند اما نیازمند حمایت هستند تا بتوانند خلاقیت های خود را به نمایش بگذارند لذا برگزاری جلسه گفتمان دینی، مشاوره خانواده به صورت رایگان، همایش زوج های جوان، طرح زندگی ایده آل در روستای استان، شرکت در نمایشگاه های استانی و کشوری و همایش دختران موفق امروز، مادران نمونه فردا از اقدامات مهمی است که در این روستا انجام شده است.

در پایان این مراسم از 15 فعال فرهنگی در این دو روستا با اهداء لوح تقدیرشد.

در این سفر یک روزه مدیر سازمان جوانان استان ضمن دیدار با خانواده های شهید اسپرورینی و اسفندیاری از فعالیت سمن طلایه داران حسینی بازدید کرد و برای رفع مشکلات آنان قول مساعد داد.