چهره مسجدسلیمان متحول می ‌شود

غلامرضا حسن بیگلو درگفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: از محل اعتبارات 100 سالگی صنعت نفت سه هزار و 270 میلیارد ریال اعتبار برای عمران و آبادانی مسجدسلیمان در نظر گرفته شد که به تدریج در قالب اجرای پروژه های زیرساختی در این شهر هزینه می شود.

وی افزود: این شرکت در مشارکت با دستگاه های اجرایی شهرستان، شمار قابل توجهی پروژه عام المنعفه در مسجدسلیمان اجرا کرده یا در مراحل اجرا دارد.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره شتاب بخشی به اجرای طرح جا به جایی مناطق آلوده به نشت نفت و گاز در مسجدسلیمان عنوان کرد: در این زمینه یک هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار از سوی وزارت نفت اختصاص داده شد و این شرکت تاکنون اعتبارهای هزینه شده را در اختیار متولیان پروژه گذاشته است.



وی گفت: یک گروه متشکل از استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این زمینه تشکیل شده و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به نیابت از شرکت ملی نفت ایران مسئول پرداخت هزینه های این پروژه است.



بیگلو افزود: با توجه به این که اعتبار تخصیصی مربوط به حدود پنج سال گذشته است، درخواست یک هزار و 730 میلیارد ریال اعتبار دیگر برای تحقق این طرح از سوی این شرکت به وزارت نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ارائه شده که امید است مورد موافقت واقع شود.

