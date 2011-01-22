پتانسیلهای تئاتر البرز شکوفا شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ابراهیم گله دار زاده عصر شنبه در جمع هنرمندان حوزه نمایش و تئاتر البرز با بیان این مطلب افزود: ساختن ظرفی کوچک برای هنری بزرگ موجب تنزل و سقوط آن خواهد شد و باید برای ارتقای سطح هنر تئاتر همه همت خود را به کار بسته تا آیندگان را به حضور در این عرصه امیدوار کنیم.

وی تاکید کرد: بسیار مهم است که از روز نخست سطحی رفیع با هویت بومی و مستقل برای تئاتر این خطه پایه ریزی نماییم.

این مسئول با تاکید بر حضور گسترده اقوام و سلایق گوناگون در البرز، قایل شدن سهم برای تمامی اقشار را ضروری ارزیابی و خاطرنشان کرد: باید برای ذائقه تمامی تماشاگران با هر سن، دیدگاه و مکتبی تئاتر سالم و فرهنگی مختص به خود را تولید کنیم.

گله دار زاده خاطرنشان کرد: حتی اگر اکنون به این سطح دست یابی نیافتیم باید امکانات آن را برای آیندگان مهیا نماییم.

گله دار زاده هنر تعزیه و تئاتر را دارای پیوندی ناگسستنی خواند و اضافه کرد: بهترین تعزیه های کشور در استان البرز تولید می شود.

این مسئول هنری اداره کل با بیان اینکه نیمی از اساتید تئاتر کشور در این استان زندگی می کنند خاطرنشان کرد: از نام و تجربه این اساتید بهره های بسیاری می توان برد.

معاون هنری و سینمایی با اشاره به سابقه خوب هنری این استان ادامه داد: البرز در کارنامه هنری خود سابقه تولید و اجرای نمایش های بین المللی دارد که این امر برای استان اتفاقی بسیار مبارک است.

گله دار زاده استقبال تماشاگران از نمایش های مذهبی و کودک در این استان را دارای رکوردهایی کم نظیر در سطح کشور دانست.

این مسئول حضور استعدادهای فراوان را از ظرفیت های بسیار مناسب این استان برشمرد.

وی با اشاره به تفاوت دیدگاه ها و اختلاف سلیقه میان هنرمندان عرصه تئاتر و نمایش این اختلافات را برگرفته از ذات هنر ارزیابی و تصریح کرد: برخورداری هنرمندان از روحیه هایی نقاد و ظریف بین آنان را نسبت به رخدادهای وقایع موجود حساس و آسیب پذیر می کند.

تولید نمایش فاخر از اهم برنامه های معاونت هنری است



ابراهیم گله دار زاده در ادامه، تولید نمایش های فاخر را از اهم برنامه های خود در این معاونت عنوان کرد و اظهار داشت: این نام به آثاری اطلاق می شود که از لحاظ اجرا کاملا قوی بوده و حرفی جدی برای گفتن داشته باشند.

رویکرد این معاونت را در بهره گیری از تمای ظرفیت های نمایشی استان ذکر کرد و به هنرمندان برای تلاش جهت ایجاد دانشگاه علمی کاربردی نمایش وعده داد.

معاون هنری اداره کل ثبت و شناسنامه دار کردن گروه ها را از دیگر گام های اساسی این معاونت خواند و افزود: همچنین تبادل گروه شهرستانی از جمله برنامه های این حوزه به شمار می رود.

وی عدم فرهنگ سازی در حوزه تماشای نمایش را علت عمده عدم استقبال گسترده تماشاگران از این بخش خواند و با تاکید بر اینکه فرهنگسازی برای کودکان و بزرگسالان می تواند به داشتن تماشاچیانی خوب بینجامد گفت: به منظور فرهنگ سازی بیشتر و مناسب تر اجرای طرح تجهیز کتابخانه تخصصی تئاتر و نمایش را در نظر داریم.

گله دار زاده در پایان این نشست حمایت از برپایی اردوها و اعزام گروه های تئاتری و نیز برپایی جشنواره استانی در نیمه دوم سال آینده را از اهداف و برنامه های این معاونت عنوان کرد.