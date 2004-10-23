تعطيلي شركت مسافربري متخلف به دليل رعايت نكردن ضوابط و مقررات حمل و نقلي

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين حادثه كه روز سي ام مهر ماه 83 رخ داد ، شركت " ميهن نور" گرگان به دليل رعايت نكردن ضوابط و نظام حمل و نقل، بنا به تصميم كميسيون ماده 12 رسيدگى به تخلفات موسسه ها و شركت هاى حمل و نقل كالا و مسافر، تعطيل شد.

طبق اين گزارش ، كميسيون ماده 12 رسيدگى به تخلفات موسسه ها و شركت ها و موسسات حمل و نقلي كه از ابتداي سال 83 به پرونده بيش از بيش از170شركت متخلف حمل و نقلى رسيدگى كرده است، ضمن تاكيد بر ضرورت رعايت مقررات توسط رانندگان ، به شركت هاى مورد بحث هشدار داد در صورت تخلف از مواد آيين نامه حمل و نقل بار و مسافر، با آنها به شدت برخورد مي شود.



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