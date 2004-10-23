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۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۷:۰۹

در پي وقوع تصادف در محور خرم آباد صورت گرفت:

تعطيلي شركت مسافربري متخلف به دليل رعايت نكردن ضوابط و مقررات حمل و نقلي

در پى وقوع تصادف بين دو دستگاه اتوبوس در محور خرم آباد - بروجرد كه منجر به كشته شدن 14نفر و مجروح شدن 27 نفر از مسافران شد،شركت مسافربرى "ميهن نور" گرگان تعطيل شد.

به گزارش  خبرگزاري مهر، دراين حادثه كه روز سي ام مهر ماه 83 رخ داد ، شركت " ميهن نور" گرگان به دليل رعايت نكردن ضوابط و نظام حمل و نقل، بنا به تصميم كميسيون ماده 12 رسيدگى به تخلفات موسسه ها و شركت هاى حمل و نقل كالا و مسافر، تعطيل شد.
طبق اين گزارش ، كميسيون ماده 12 رسيدگى به تخلفات موسسه ها و شركت ها و موسسات حمل و نقلي كه از ابتداي سال 83 به پرونده بيش از بيش از170شركت متخلف حمل و نقلى رسيدگى كرده است، ضمن تاكيد بر ضرورت رعايت مقررات توسط رانندگان ، به شركت هاى مورد بحث هشدار داد در صورت تخلف از مواد آيين نامه حمل و نقل بار و مسافر، با آنها به شدت برخورد مي شود.
 
کد مطلب 123759

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