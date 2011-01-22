هزار تخت بیمارستانی در گلستان ایجاد می شود/ واگذاری 300 هزار واحد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی نیکزاد شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از این طرح ها افزود: تا امروز 40 میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها هزینه شد و امسال نیز 10 میلیارد تومان نیز تخصیص می یابد و طرح ها تکمیل می شود.

وی به طرحهای مسکن مهر در کشور اشاره کرد و افزود: 300 هزار واحد مسکونی تا پایان سالجاری به متقاضیان واگذار می شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از یک میلیون و 900 هزار واحد مسکن در کشور در دست ساخت است که یک میلیون و 200 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است.

وی اظهار داشت: همچنین 600 هزار واحد مسکن در روستاها و 100 هزار واحد در بافت فرسوده است و قرار است بیش از 300 هزار واحد در سطح کشور تا پایان سالجاری افتتاح شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان گلستان نیز 9 شهر بالای 25 هزار نفر جمعیت و 16 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت داریم و طرح های مسکن مهر در گلستان وضعیت مطلوبی دارد.

نیکزاد بیان داشت: از مجموع طرح های مسکنن مهر گلستان، هشت هزار واحد به سفت کاری و 3500 واحد نیز به نازک کاری رسیده است.

وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرد: در استان در سه مرحله برای سالجاری 22 هزار واحد برای روستاییان در دست ساخت است.

ساخت 45 هزار مسکن در گلستان

نیکزاد افزود: در مجموع 45 هزار و 500 واحد مسکن با 700 میلیارد تومان تسهیلات و 80 هزار نفر اشتغالزایی در استان در دست اجراست.

وزیر مسکن و شهرسازی، پیشرفت مسکن مهر در گلستان را در سالجاری نسبت به قبل مطلوب دانست و گفت: با کمک همه مدیران قراردادها منعقد شد.

وی یادآور شد: همچنین در روستاهای استان مشکلی برای پرداخت وام 10 میلیون تومانی وجود ندارد و این طرح در دست اجراست.