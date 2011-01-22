ترسیدیم و باختیم

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بازیکنان ایران در دیدار مقابل کره جنوبی با ترس کار کردند و اجازه دادند کره توانایی‌های تاکتیکی خود را بر ما دیکته کند.

وی افزود: نمی توانستیم به طور کامل در دفاع بمانیم چراکه آنها از هر دو جناح چپ و راست به دروازه ایران حمله کردند و من معتقدم ترس بازیکنان سبب شد اعتماد آنها نسبت به یکدیگر از بین برود.

پنجعلی تصریح کرد: بازی بسته ما باعث شد تا مهاجمان‌مان در خط حمله تنها بمانند و کاری از پیش نبرند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم انتظار داشتیم تا با تغییرات روند تیم بهتر شود اما این اتفاق رخ نداد و همان روند نیمه دوم ادامه یافت و در نهایت در وقت‌های اضافی به گل برتری رسیدند.

کارشناس فوتبال کشور خاطرنشان کرد: همانطور که مشخص بود نباید کناره‌ها را در اختیار حریف می گذاشتیم اما دقیقا از همین ناحیه ضربه خوردیم.

وی در پایان گفت: به هر حال تیم ما از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا کنار رفت و باید دید آینده چه می شود.