پایان دولت سالاری در ایران/ دیدار 8 وزیر با بخش خصوصی هر دو هفته یکبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در مراسم افتتاح ساختمان جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: خوشبختانه با اصلاح ساختاری که در اقتصاد ایران در حال شکل گیری است، از این پس می توان شاهد قدرت توانمندی، نوآفرینی و شکوفایی بخش خصوصی در کشور و به تبع آن اقتصاد بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این حرکت هم اکنون در کشور آغاز شده است، اما مهمتر از آغاز آن، تدوام حرکت رو به جلو است، حرکتی که استقبال از ابتکارات جدید با تکیه بر اصالت و توجه به ریشه ها را طلب می کند، به این معنا که هم باید از تجربیات گذشته تقدیر و هم باید از افکار نو،‌ استقبال کرد.

وی با تاکید بر اینکه لازمه حرکت روبه جلو اقتصاد ایران، نمایندگی اقتصاد کشور از سوی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: در گذشته شاید این امکان وجود نداشت که تمامی سرمایه ها در اتاق بازرگانی تجلی یابد؛ اما هم اکنون این امکان وجود دارد و درب اتاق به روی تمامی فعالان اقتصادی ، گشوده است.

به گفته نهاوندیان، ارتباط اتاق با جامعه ایرانی باید بسیار قوی تر از حال باشد و از سوی دیگر باید توجه داشت که این مهم تنها از طریق تقویت فرهنگ عمومی، ادامه پیدا کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه سخنانش ویژگی های یک وزیر موفق در کابینه را مورد اشاره قرار داد و گفت: وزیری موفق است که اجازه دهد بخش خصوصی کار خود را انجام دهد، این درحالی است که به جرات می توان گفت که قوت هر وزارتخانه در قوت تشکل های مرتبط با آن است.

وی اظهار داشت: وزیر بازرگانی دولت دهم با عملکرد خود نشان داده که شرایط کنونی بخش خصوصی را به صورت کامل درک می کند، از سویی به خوبی می داند که بخش خصوصی توانمند، به نوعی توانمندی نظام به شمار می رود.

نهاوندیان در ادامه به شکل گیری شورای گفتگو میان دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: از این پس هر دو هفته یکبار، هشت وزیر باید با هشت نماینده بخش خصوصی درباره بازخوردهای سیستم و مصوبات آینده رایزنی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: اتاق بازرگانی نباید خود را سرگرم امور جاری کند، ‌بلکه باید در شرایط حساس ترسیم نقشه راه اقتصاد ایران، با همدلی و تعامل بیشتر مشارکت جدی در امور اقتصادی داشته و در راه دستیابی به اهداف گام بردارد.