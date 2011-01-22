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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۲۲:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

"لی یونگ رائه" بهترین بازیکن دیدار ایران و کره‌جنوبی شد/ اشک‌های شاگردان قطبی

"لی یونگ رائه" بهترین بازیکن دیدار ایران و کره‌جنوبی شد/ اشک‌های شاگردان قطبی

بازیکن میانی تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم‌های ملی ایران و کره‌جنوبی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، آخرین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:55 امروز در ورزشگاه قطر اسپورت با برتری یک بر صفر تیم کره جنوبی برابر تیم ایران در وقت‌های اضافه به پایان رسید.

در پایان این دیدار و از سوی کمیته برگزاری مسابقات "لی یونگ رائه" به عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شد و جایزه ویژه‌اش را از حامی مالی این مسابقات دریافت کرد.

با این نتیجه تیم ملی کره جنوبی روز ‌سه‌شنبه هفته جاری در مرحله نیمه نهایی پانزدهمین دوره جام ملت‌های به مصاف ژاپن می‌رود. تیم‌های استرالیا و ازبکستان برگزار کننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی هستند.

در پایان دیدار ایران و کره جنوبی شاگردان افشین قطبی بهت زده روی زمین نشسته بودند و بعضی از آنها گریه می کردند. در این بین بازیکنان ذخیره نشین، بازیکنان اصلی را تسلی می دادند. در یک سوی زمین شاگردان افشین قطبی ماتم زده بودند و تماشاگر شادی کره‌ای‌ها بودند.

کد مطلب 1237618

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