به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، آخرین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:55 امروز در ورزشگاه قطر اسپورت با برتری یک بر صفر تیم کره جنوبی برابر تیم ایران در وقت‌های اضافه به پایان رسید.

در پایان این دیدار و از سوی کمیته برگزاری مسابقات "لی یونگ رائه" به عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شد و جایزه ویژه‌اش را از حامی مالی این مسابقات دریافت کرد.