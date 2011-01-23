مزایای جشنواره ها از معایب آن بیشتر است

خسرو عباسی خودلان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: برغم وجود برخی معایب در برگزاری جشنواره ها، مزایا و نکات مثبت آن به مراتب بیشتر و قابل توجه است.

برنده رتبه دوم جشنواره سراسری داستان بانه با بیان اینکه قرارگیری نویسندگان در فضاهای جشنواره ی موجب انتقال تجربیات و افزایش مراودات ادبی خواهد شد، افزود: معرفی نویسندگان نوقلم و کشف استعدادهای ادبی از دیگر امکاناتی است که برگزاری جشنواره های گوناگون در سطوح مختلف به دنبال داشته است.

عباسی محدودیت های موضوعی و نیز اعمال سلایق داوران در جشنواره ها را از معایب این رویدادهای ادبی برشمرد.

این نویسنده داستان های کوتاه جنگ تصریح کرد: هیچیک از جشنواره ها دارای معیارهای ثابت و مشخصی نبوده و از این رو گاه انتخاب های سلیقه ای داوران، دلسردی یا غرور کاذب برخی نویسندگان و شرکت کنندگان را به دنبال دارد.

وی در عین حال ادامه داد: روی هم رفته وجود جشنواره هایی از این دست سبب خواهد شد نویسندگان تازه کار مسیر خود را یافته و به سمت شیوه و سبک مورد علاقه شان حرکت کنند.

نویسنده داستان تیربند در خصوص انتخاب این داستان بعنوان دومین برگزیده جشنواره سراسری داستان بانه، این انتخاب را عادلانه خواند.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر داور جشنواره بودید این داستان را برگزیده اعلام می کردید یا خیر، پاسخ مثبت داد و گفت: سطح جشنواره و داستان های ارسالی بالا بود و داستان های خوبی در آن شرکت داشتند اما با توجه به تجربه و نیز مطابقت با معیارهای داستان نویسی تیربند را شایسته دریافت جایزه می دانم.

عباسی خودلان طرح داستان تیربند را در رابطه با دعایی معروف به تیربند ذکر کرد که برای جلوگیری از کشته شدن به وسیله تیر به بازوی شخصیت داستان بسته می شود و ماجراهای تازه ای را به همراه دارد.

رئیس هیئت موسس انجمن داستان نویسان کرج با بیان اینکه هر داستان نویسی باید دوره گذاری را در عمر نویسندگی اش پشت سر بگذارد شرکت خود در جشنواره های آتی را منتفی دانست و اضافه کرد: دوران شرکت در جشنواره برای من به اتمام رسیده و قصد دارم حرفه ای تر به این رشته بپردازم.

خسرو عباسی خودلان در پایان از اقدام برای انتشار مجموعه ای مشتمل بر 12 داستان جنگ در آینده نزدیک خبر داد.