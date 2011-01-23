به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رفایی کارگردان "خانه امن است" گفت: نفس برپایی جشنواره برای فیلمسازانی که با ارسال آثارشان این رویداد را همراهی میکنند مجالی برای دیده شدن آثار سینماگران جدیدی است که تازه میتوانند در جشنواره فرصت ظهور پیدا کنند.
وی ادامه داد: جوایز و تشویقهایی که از سوی هر جشنوارهای صورت میگیرد برای فیلمسازان جوان که ممکن است بار مالی فیلم را نیز به دوش بکشند کمک کننده و ارزشمند است و از سو ی دیگر مشوق خوبی است برای ادامه راه. اما در خصوص جشنواره فیلم فجر به دلیل این که متاسفانه سیاست واحدی را در طول برگزاری آن دنبال نکرده است و بیشتر تحت تاثیر مدیریتهای مختلف سینما قرار گرفته، گاهی اوقات خوش درخشیده و عملکرد خوبی داشته و گاهی اوقات با اهداء جوایز فیلمسازان را عصبانی کرده است و یا فضاها و حاشیههایی در جشنواره ایجاد شده که ربطی به فیلمسازی و کار هنری نداشته است. به هرحال عملکرد جشنواره بیست و نهم را باید در پایان آن مورد ارزیابی قرار داد.
رفائی در ادامه توضیح داد: به طور کلی اثرگذاری جشنواره فیلم فجر در سالهای اولیه بیشتر بوده و در آن سالها عملکرد یک ساله سینمای ایران مورد ارزیابی کارشناسان، فیلمسازان، مسئولان و مخاطبان قرار میگرفت و به لحاظ فنی و اکران و اجرایی جشنواره و جوایز آن تعیینکننده بود اما در چند سال اخیر وابستگی فیلمها به حضور در جشنواره کم شده و جشنواره در تولید آثار و اکران آن تاثیر چندانی ندارد. در سالهای اولیه جشنواره تعیین کننده بود و با بررسی آثار سیاستگذاریهای سال آینده سینمای ایران پیریزی میشد اما در چند سال اخیر این چنین نبوده و امیدوارم جشنواره فضای دوستداشتنی و تاثیرگذار خود را بازیابد.
وی درباره ویژگیهای "خانه امن است" گفت: "خانه امن است" اولین فیلم من به شمار میآید که تهیهکننده داشتم و فارغ از مسایل مختلف اجرایی و تهیه و فشارهای ناشی از آن سر صحنه رفتم و فضای خوشایندی بود، من به یاد دارم که در ساخت فیلمهای کوتاه هم تهیهکننده نداشتم و خودم بار اجرایی کار را به دوش میکشیدم. طرح داستان از دو کلمه جنگ و بچههای بهزیستی که تهیهکننده گفت شکل گرفت و من شروع به نوشتن کار کردم، جنگ را در روزگار نوجوانی و جوانی تجربه کرده بودم و از سوی دیگر، مدتی نیز مسئول واحد سمعی و بصری پیشگیری سازمان بهزیستی بودم و با بچههای بد سرپرست یا بیسرپرست به خوبی آشنا بودم و مستندهای زیادی نیز در این باره ساختم به هر دو موضوع اشراف کامل داشتم.
نظر شما