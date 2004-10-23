نخست وزير هند از آمريكا خواست تحريم شركت هاي اين كشور را لغو كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه هند اعلام كرد در صورتيكه تحريمها عليه آن كشور برداشته شود دهلي نو تضمين مي كند كه اقدامات لازم و مؤثر را براي جلوگيري از تكثير سلاحهاي هسته اي بعمل آورد.

مانموهان سينگ نخست وزير هند كه در يك كارخانه اتمي در شهري در جنوب هند صحبت مي كرد همچنين اعلام كرد:"هند منبع و سرچشمه اي براي تكثير تكنولوژي حساس سلاحهاي هسته اي نخواهد بود".

نخست وزير هند افزود:در حاليكه ما مشخص كرديم تا توانائي بومي خودمان را براي برآورده كردن و تامين منافع ملي بكار گيريم، به شيوه اي كار مي كنيم كه مغاير با اهداف وسيع منع تكثير سلاحهاي هسته اي نيست.

ناوتج سارناNavtej Sarna سخنگوي وزارت خارجه در امور بين الملل در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت بوش در صدد تحريم چند شركت هندي است نيز اعلام كرد كه هند از برنامه آمريكا براي تحريم سه شركت هندي كه متهم به كمك به برنامه هاي اتمي ايران هستند اطلاعي ندارد.

وي اضافه كرد كه چنيني مواردي مي تواند در گفتگوها پيرامون مسائل هسته اي كه تحت عنوان"گام بعدي در مجمع استراتژي مشترك"( NSSP) حل فصل شود.