به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در مراسم افتتاح دوره های آموزشی استانداردسازی تعالی رفتار کارکنان نیروی انتظامی استان لرستان اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی ارتقا دانش علمی، منزلت اجتماعی و کاهش رفتارهای نامناسب و استاندارد سازی رفتار کارکنان است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری اینگونه دوره های آموزشی در ارتقا سطح کیفی و عملی ماموریت ها تاثیر گذار است، خاطر نشان کرد: رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس، بهبود مهارتها و ادبیات رفتاری، ارتقاء اخلاق حرفه ای از جمله دستاورد های برگزاری این دوره های آموزشی است.

سرهنگ علیزاده با تاکید بر برخورد مناسب، گشاده رویی با مردم و استفاده از ابزار های علمی در راستای کشف جرائم، بیان داشت: لباسی که بر تن نیروی انتظامی است متعلق به مردم است.

وی با بیان اینکه خدمت بی منت یکی از اساسی ترین فعالیت های پلیس محسوب می شود، عنوان کرد: استفاده از ابزارهای قانونی همراه با رافت، بهره گیری از ابزارهای فنی و ولایت پذیری موجب رضایتمندی مردم از نیروی انتظامی خواهد شد.

سرهنگ علیزاده با اشاره به در پیش بودن ایام دهه فجر، به نقش حضرت امام در رهایی انسان ها از ظلمات به سوی هدایت اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از ابزارهای قانونی توام با معنویت می تواند در مقابله با ظالمان و تجاوزگران اثر گذار بوده و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که بداخلاقی ها وجود داشته باشد ظلم و جور نیز وجود دارد، یادآور شد: تنها چیزی که می تواند بین قدرت و ظلم فاصله ایجاد کند معنویت و دین داری است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت در اختیار معنویت است، عنوان کرد: انسان نمی تواند در عرصه اجتماعی عابدانه عمل کند مگر اینکه در همان لحظه خود را در محضر پروردگار بداند.