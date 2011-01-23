به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، زنگ هوای پاک در نخستین روز از این هفته در تبریز در حالی نواخته شد که کودکان در صف از سوز سرما بر خود می لرزیدند و صدایی از زنگ به گوش ها نرسید.

سردی و سوز هوا بساط تشریفات و نواختن پی در پی زنگ های بی صدا را برچید و سخنان مسئولان صف به صف را کوتاه کرد تا چالش های هوای آلوده و بررسی راهکارهای یافتن هوای پاک را در مکانی گرم جستجو کنند.

سرما تمرکز را نیز از کودکان دبستانی ربوده و نسبت به سخنرانی ها بی توجه کرده بود و آنها را مشغول بازی با بادکنک هایشان و یا در پی راهی برای رفتن به مامن گرم کلاس کرده بود.

علیرغم سردی هوا کودکان پناهی یادشان بود که مترو همچنان نیمه تمام مانده و سراغی از وعده های ناتمام و اجرایی نشده مسئولان در راستای هوای پاک بگیرند و در یک بیانیه خواستار هوای پاک شدند و انتظارات خود را بیان کردند.

هفته هوای پاک هر ساله از 25 دی تا یکم بهمن ماه برگزار می شود که امسال نیز همچون سال های گذشته در مراسم مختلف از آن سخن به میان آمده و موضوع هوای پاک سر خط خبرها بود.

هوای تبریز 30 روز از امسال در وضعیت هشدار قرار گرفت

پس از اجرای تشریفات نواختن زنگ هوای پاک در دبستان پناهی تمام مسئولان به داخل مدرسه رفته و از معضلات هوای پاک در ماه های گذشته و راهکار ها و برنامه های این هفته سخن گفتند.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی در کلام آغازین خود گفت: طی 9 ماه گذشته از سال جاری هوای کلانشهر تبریز 30 روز در وضعیت هشدار قرار گرفت.

بیوک رئیسی پس از اعلام این مطلب پس از آن تنها به بیان اجرای برنامه های پیش بینی شده در این هفته و تاثیر گذاری هدفمندی یارانه ها در کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.

رئیسی همچنین گفت: برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریز در 17 ماده و در قالب 33 طرح به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید که پس از تائید نهایی و تامین اعتبار در هیئت دولت، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

وی محورهای اصلی برنامه کاهش آلودگی هوای تبریز را ایجاد و تکمیل شبکه قطار شهری، شبکه آزاد راه جنوب شهر، احداث کمربند غربی و دو کمربند حلقوی میان شهر، اجرای طرح محدوده ترافیک، خروج خودروهای فرسوده و افزایش خودروهای گاز سوز بیان کرد.

ساخت و سازهای غرب تبریز عامل آلودگی این شهر است

مدیر کل هواشناسی آذربایجان شرقی نیز در چهارمین روز از آغاز هفته پاک در کارگروه هوای پاک استان ساخت و ساز های غرب تبریز را عامل آلودگی این کلانشهر و علت عدم بارندگی دانست.

امیر شاهرخ حسنعلی زاده افزود: اغلب سیستمهای جوی استان از طرف غرب یا جنوب غربی تبریز وارد این شهر می شود بنابراین وضعیت آلایندگی کارخانه های موجود در این منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: یافته های علمی نشان می دهد نیروگاه تبریز یکی از عوامل اصلی آلاینده هوای تبریز و کاهش بارندگی در این کلانشهر است.

اداره کل محیط زیست استان همکاری و مشارکت دستگاههای مختلف در راستای ارزیابی میزان آلودگی هوا و اقدام در کاهش آلودگی و اطلاع رسانی را ضروری دانست که متاسفانه این همکاری در استان در سطح پایینی قرار دارد.

ساخت و سازهایی که طی سالیان گذشته بدون مشورت و درنظر گرفتن مسائل جوی این کلانشهر اجرایی شده و اکنون علت آلودگی هوا عنوان می شوند با خود تنها یک علامت سوال به همراه می آورند که چه کسی پاسخگوی این بی سامانی ها خواهد بود؟!

80 درصد آلودگی هوای تبریز ناشی از سوخت خودروها است

از دیگر مواردی که در این هفته به آن اشاره شد تاثیر خودروهای فرسوده در آلودگی هوای کلانشهر تبریز بود که از سوی مسئولان گفته شد 50 درصد این خودروهای فرسوده از سطح شهر جمع آوری شده اند.

هر چند که همچنان تعداد خودروهای فرسوده و دود زا در سطح شهر بسیار زیاد است اما مسئولان از جمع اوری 50 درصدی خودروهای فرسوده احساس رضایت می کنند.

فضای سبز تبریز پاسخگوی هوای تبریز نیست

فضای سبز تبریز و تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا ازجمله اخرین مواردی بود که در روزهای پایانی هفته هوای پاک به آن اشاره شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با ابراز تاسف با اشاره به نیاز مبرم کلانشهرها به توسعه فضای سبز و جنگلکاری در حوزه شهر افزود: متاسفانه در قبال باغات تخریب و تغییر کاربری شده داخل شهر ایجاد و توسعه باغات در حاشیه شهر تبریز بسیار کند بوده و ایجاد فضاهای سبز موجود، جبران مافات را نمی کند.

پرویز آژیده خاطر نشان کرد: توجه به حساسیت های زیست محیطی کشور مانند مشکل آلودگی هوا از مسائل بسیار حساس و مهم جامعه است که بایستی با احساس مسئولیت مسئولان و مردم به فرهنگ و وظیفه ای همگانی مبدل شود.

روزگای تبریز مشهور به شهر باغات بود و این درحالیست که اکنون با گذشت چند دهه دیگر اثری از آنها جز در مناطق محدود به چشم نمی خورد.

با این حال با وجود علم به این موضوع و نقش فضای سبز در کاهش آلودگی محیط زیست همچنان با اجری طرح های مختلف اقدام به نابودی ته مانده فضای سبز در تبریز می کنند.

مسئولان از یک سو سرانه فضای سبز را افزایش داده و از سوی دیگر با طرح هایی همچون طرح ترافیک نابودی این فضا را مورد تهدید قرار می دهند به طوریکه در نشست شورای ترافیک آذربایجان شرقی مدیر کل محیط زیست استان از جمله افرادی بود که از مخالفان این طرح در وضعیت کنونی به شمار می رفت و نگرانی خود را در خوصوص از بین رفتن فضای سبز و درختان کهنسال که سرمایه این شهر محسوب می شوند در شرایط کنونی، ابراز کرد.

در حالیکه اجرای طرح ترافیک ناوگان اتوبوس رانی تبریز خود قدمی در راستای کاهش آلودگی هوا عنوان می شود نگرانی مسئولان محیط زیست در از بین رفتن فضای سبز را نیز باعث شده اند.

فعالان عرصه فرهنگی محیط زیست آذربایجان شرقی تجلیل شدند

هفته هوای پاک با تجلیل فعالان عرصه فرهنگی محیط زیست به پایان رسید.

هر چند که هجم عظیمی از مسائل مطرح شده بدون پاسخ مانده و سرنوشتشان نامشخص است.

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یک هفته به پایان رسید و زنگی نواخته شد و جلسات مختلف برگزار شد اما این زنگ ها برای که به صدا درآمد و نتیجه جلسات چه بود؟ این فعالیت ها آیا در کاهش آلودگی هوا، کاهش نابودی فضای سبز از سوی مسئولان، جلوگیری از ساخت و ساز های غیر کارشناسی و تسریع اجرای عملیات مختلف در کاهش آلودگی هوا تاثیر داشته است؟

هزاران پاسخ بی جواب در ایام هفته پاک در خصوص معضل آلودگی هوا مطرح شد و تنها پاسخ مسئولان تجلیل از فعالان عرصه محیط زیست در آخرین روز باقی مانده از این هفته بود...