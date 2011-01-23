پیمان حسنی، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تیم هیئت تهران بدون اطلاع قبلی از رویارویی با تیم پتروشیمی امتناع کرد و این در حالی بود که بازیکنان حریف و حتی داوران برای برگزاری مسابقه در زمین حاضر شده بودند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز با بیان اینکه جریمه 800 هزار تومانی با در نظر گرفتن آیین نامه مسابقات برای تیم هیئت تهران در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته هیئت تهران باید به صورتی متعهد شود که سایر دیدارهای خود در رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور را طبق برنامه فدراسیون و کمیته مسابقات در موعد مقرر برگزار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود دیدار تیم‎های هیئت تهران و پتروشیمی از هفته نخست مرحله برگشت این رقابت‎ها پنجشنبه گذشته برگزار شود اما این بازی به دلیل حاضر نشدن نماینده تهران برگزار نشد و تیم حریف برنده بازی معرفی شد. هیئت تهران در حالی از برگزاری این دیدار امتناع کرد که تاکنون موفق به کسب هیچ امتیازی در مسابقات لیگ برتر نشده است.