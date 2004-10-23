به گزارش خبرنگار" مهر" درسي ويكمين مجمع عمومي كميته ملي المپيك كه عصرامروزبرگزارشد، درراي گيري دورنخست زهرا احمدي پوربا 47 راي، محمد درخشان 43 راي، رباب شهريان ومحمدرضا يزداني خرم هركدام 37 راي ومحمود مشحون با 36 راي بعنوان اعضاي جديد هيات اجرايي كميته ملي المپيك انتخاب شدند. درپايان راي گيري دوراول علي مرادي، عليرضا رحيمي، محمدعليپور، سيد محمد پولادگر، وحيد مرادي ودكتردادكان به دليل به حد نصاب نرسيدن آراي به دوردوم راه يافتند كه در پايان اين دورسيد محمد پولادگربا20 راي بعنوان عضوجديد هيات اجرايي درآمد.
سي و يكمين مجمع عمومي انتخابات كميته ملي المپيك
اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك برگزيده شدند
زهرااحمدي پور، محمد درخشان، رباب شهريان، محمدرضا يزداني خرم ،محمود مشحون و سيد محمد پولادگر بعنوان اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك برگزيده شدند.
کد مطلب 123772
نظر شما