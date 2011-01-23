به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد علی زنگی آبادی و تایید علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت‌بدنی، مهرداد صفرزاده به سمت دبیر فدراسیون دوچرخه‌‍سواری منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت گرفته است که رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری این روزها تیم ملی پیست کشورمان را در مسابقات جام‌جهانی چین همراهی می‌کند.

صفرزاده پیش از این در سال‌های 79 تا 81 و در زمان ریاست هاشمی، مسئولیت دبیری فدراسیون را برعهده داشته است. وی در زمان مسئولیت زنگی آبادی به عنوان مدیر تیم‌های ملی با این فدراسیون همکاری خود را با فدراسیون دوچرخه سواری ادامه داد. وی از خردادماه امسال و با نظر رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری از این مجموعه جدا شد و بعد از گذشت هشت ماه با سمت دبیری، مجددا به فدراسیون بازگشت.

وی فعالیت دوچرخه‌سواری را از سال 1360 و با همراهی تیم ایران در تورهای بین‌المللی و کسب عناوین مختلف آغاز کرد. صفرزاده به عنوان مربی، مدرس، مربی تیم ملی و مسئولیت کمیته‌های فدراسیون از سال‌های 62 تا به امروز در رشته دوچرخه‌سواری فعالیت کرده است.