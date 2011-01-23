دلایل مرگ ماهیان در استان گلستان/ شیوع نوعی بیماری ویروسی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه آبهای جنوبی کشور درگیر آلودگی های زیست محیطی است و این آلودگی ها تاکنون ضربه های جبران ناپذیری را به اکوسیستم دریا وارد کرده است، دریای خزر هم که به عنوان یک دریاچه که از امکان گردش آب میان دریاهای دیگر محروم است، در سال جاری با مشکلاتی همانند جنوب کشور روبروشده است.

مشاهده کشند قرمز در دریای خزر به همراه مرگ و میر هزاران ماهی کفال در این دریا از اتفاقاتی است که در سالجاری گریبانگیر این دریا شده و مشکلات زیادی را برای محیط زیست دریا و صیادان بوجود آورده است.

براساس این گزارش ورود سالانه 5 میلیون تن مواد آلاینده از استانهای شمالی ایران به دریای خزر، زنگ خطر ناشی از مرگ تدریجی ذخایر این دریا را به صدا درآورده و تداوم روند آلودگی، در آینده این دریا را به زباله دانی تبدیل می کند.

در واقع روند آلودگیهای آبهای حوزه خزر درحالیست که دریای خزر به عنوان بزرگترین منبع ماهیان خاویاری دنیا، 90 درصد خاویار جهان را تامین می کند اما میزان آلودگی و برداشت بی رویه خاویار باعث شده است که بنابراعلام مسئولان شیلات ایران تا سال 1404 دیگر ماهی خاویار در دریای خزر وجود نداشته باشد.

گسترش بیماری ویروسی جدید در ماهیان کفال

در این رابطه عباسعلی مطلبی در گفتگو با مهر در خصوص دلایل مرگ ماهیان کفال در استان گلستان گفت: یکی از فرضیه هایی که در خصوص بروزتلفات اخیر ماهیان کفال در دریای خزر مطرح شده است، وقوع نوعی بیماری ویروسی جدید به نام نکروز عصبی ویروسی درمیان این ماهیان است.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران افزود: این بیماری که دراکثر نقاط دنیا به استثنای قاره افریقا رخ داده است نوعی بیماری جهان گستر و فراگیر است که تاکنون در بیش از 40 گونه از ماهیان دریایی و پرورشی جهان گزارش شده است.

وی تصریح کرد: این بیماری از سال 1382 و به دنبال وقوع تلفات عدیده ای که در ماهیان کفال دریای خزر مشاهده شده بود مورد توجه قرار گرفت و بررسی های لازم در قالب یک طرح ملی در پژوهشکده های 3 استان شمالی کشور از سال 1385 به مرحله اجرا درآمده است.

مطلبی ادامه داد: نتایج این طرح ملی نشانگر وجود این عامل بیماری زا درمنطقه بوده است و به جز ایران در آب های دریایی کشورهای منطقه مدیترانه مانند یونان، ترکیه، ایتالیاو فلسطین اشغالی نیز ردپای این بیماری به اثبات رسیده است.

وی افزود: با توجه به طبیعت ویروس عامل این بیماری هیچگونه درمان موثری برعلیه آن در ماهیان مبتلا وجود ندارد.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران در خصوص راهکارهای مبارزه با این بیماری تصریح کرد: بنابراین باید اجرای اقدامات اساسی در خصوص رعایت مدیریت بهداشتی، کاهش بار آلودگی دریا و استرس ناشی از آن، اجرای اقدامات اساسی در خصوص رعایت مدیریت بهداشتی و کاهش بار انتقال آن به سایر گونه های اقتصادی دریای خزر مبنای برنامه های اجرایی کشور قرار گیرد.

عدم انتقال این بیماری به انسان

وی در خصوص امکان انتقال این بیماری به انسان گفت: در خصوص امکان انتقال این بیماری به انسان از طریق خوراکی و مصرف ماهیان مبتلا مطالعات و بررسی های انجام شده توسط محققین دنیا، ناکنون بیانگر آن است که در حال حاضرامکان انتقال بیماری به انسان از طریق خوراکی وجود ندارد.

مطلبی تصریح کرد: سلولهای انسانی فاقد گیرنده های لازم جهت استقرار عامل بیماری در بدن انسان هستند بنابراین در صورتی که ماهیان صید شده سالم بوده و فاقد علائم بالینی همچون اتساع محوطه شکمی، خونریزی جلدی و یا لاغری مفرط باشند و ویژگی های ماهیان سالم را داشته باشند؛ مصرف آنها مشکلی ندارد.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران افزود: مطالعات تکمیلی در خصوص ساخت کیت تشخیص سریع بیماری و نیز بررسی های اپیدمیولوژیک برای شناخت بیشتر این بیماری از سوی محققین موسسه تحقیقات شیلات ایران در دست اقدام است.