تاکید مجدد وزیر بر حمایت از بنیاد ادبیات داستانی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین اظهارنظرهای رسمی محمود سالاری مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان که در گفتگوی خبرنگار ما با وی مطرح شد وی تاکید داشت که در نامه کتبی به وزیر فرهنگ و ارشاد خواستار تعیین تکلیف این بنیاد شده است و در نهایت به طور شفاهی به وی گفته شده است که طبق قانون دراینباره اقدام شود.
سالاری عمل به قانون را تشکیل جلسه هیئت امنا و تصمیمگیری جمعی می داند؛ اتفاقی که در گرو امضای دعوتنامههای تشکیل جلسه از سوی بهمن درّی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی است.
البته سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد پیش از این نیز در اظهار نظری رسمی و جمعی اعلام کرده بود که حمایت از این بنیاد به قوت خود باقی است گرچه درباره جزئیات آن سخنی به میان نیاورده بود.
حال وی در جدیدترین صحبتهایش در اینباره و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تکلیف بنیاد ادبیات داستانی که از سویی معاون فرهنگی شما دستور به ادامه فعالیت آن در موسسه خانه کتاب میدهد و از سوی دیگر دستاندرکاران آن این دستور را به معنای انحلال آن تعبیر میکنند، چیست، به اختصار گفت: از بنیاد ادبیات داستانی حمایت میکنیم و مشکلی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در این میانه وجود ندارد، درباره تشکیل جلسه هیئت امنا توضیح داد: آقای درّی خودشان در جریان هستند.
وزیر ارشاد همچنین عنوان کرد: بنیاد روز به روز تقویت میشود.
حال باید دید با تاکید مجدد وزیر بر حمایت از این بنیاد، تکلیف آن چگونه خواهد بود و آیا سرانجام این تشکل ادبی میتواند طبق اهدافی که برای خود تعریف کرده است سرمنشا اتفاقات مهمی در حوزه ادبیات داستانی باشد یا اینکه حواشی حاکم تا مدتهای مدید آن را در حالت کما نگه میدارد؟
اگر قرار است دستور معاون وزیر درباره چگونگی ادامه فعالیت بنیاد مورد توجه قرار گیرد لازم است هر چه سریعتر در این باره اقدام شود و اگر هم موسسان بنیاد با استناد به اساسنامه آن مسائلی برای طرح دارند اقدام عاجل آنها در نهایت به تعیین تکلیف بنیاد ادبیات داستانی منجر خواهد شد.
بنیاد ادبیات داستانی اگر به اعتقاد مسئولان مربوطه نهادی ناکارآمد بوده است این ناکارآمدی یا ریشه در ماهیت آن دارد یا دستاندرکاران آن . اگر گزینه نخست درست بود قطعا وزیر ارشاد بر حمایت از آن تاکید نمیکرد ولی اگر مشکلی درباره ترکیب هیئت امنا و دیگر دستاندرکاران آن هست قطعا تشکیل جلسه هیئت امنای فعلی، طرح موضوع و در نهایت تعیین اعضایی جدید که بتوانند اهداف بلندتری را محقق کنند یکی از راهکارهای پیشرو است.
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