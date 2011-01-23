به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند شنبه شب با نتیجه تساوی یک بر یک در زمین خود مقابل اشتوتگارت متوقف شد. برای دورتموند "ماریو گوتزه" در دقیقه 43 گل زد و "پاول پوگربنیاک" در دقیقه 84 بازی را به تساوی کشید.

بایرن هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 5 بر یک مقابل کایزرسلاترن به برتری رسید. گل‌های بایرن در این دیدار را آرین روبن (45)، ماریو گومژ (46، 80 و 85) و توماس مولر (90) به ثمر رساندند. "یان مورواک" در دقیقه 62 تک گل کایزرسلاترن را وارد دروازه بایرن کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* فرایبورگ یک - نورنبرگ یک

* هانوفر صفر - شالکه یک

* ماینتس صفر - ولفسبورگ یک

* کلن 3 - وردربرمن صفر

هفته نوزدهم رقابت‌های بوندس‌لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* مونشن گلادباخ - بایرلورکوزن

* هوفنهایم - سن پائولی

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 47 امتیاز

2- هانوفر 34 امتیاز

3- بایرن مونیخ 33 امتیاز - تفاضل گل 15+

4- ماینتس 33 امتیاز - تفاضل گل 9+

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16 - سن پائولی 18 امتیاز (یک بازی کمتر)

17- اشتوتگارت 16 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 13 امتیاز (یک بازی کمتر)