سوابق ومدارج علمي رئيس جديد كميته ملي المپيك ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" بيوگرافي، سوابق اجرايي وعلمي دكتررضا قراخانلورئيس جديد كميته ملي المپيك كشورمان به شرح ذيل مي باشد:
سال ومحل تولد: سال 1337 تهران وضعيت تاهل: متاهل وداراي دوفرزند
* مدارك تحصيلي:
1. ليسانس تربيت بدني ازدانشگاه تربيت معلم تهران 1365
2. فوق ليسانس تربيت بدني( آسيب شناسي ورزشي وحركت درماني) ازدانشگاه تربيت مدرس 1368
3. دكترفيويولوژي ورزش ازدانشگاه مونترال – كانادا 1377
* سوابق شغلي ومديريتي:
1. معلم آموزش وپرورش( شش سال)
2. عضورسمي دفترمركزي جهاد دانشگاهي( سه سال)
3. رييس مركزآموزش سازمان تربيت بدني( سه سال)
4. دبيرگروه تربيت بدني دانشكه علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس( سه سال)
5. مديركل تربيت بدني وزارت فرهنگ وآموزش عالي( يكسال)
6. عضوكميته تدوين كتب رشته تربيت بدني درسازمان سمت( يكسال)
7. عضوكميته پژوهشي رشته تربيت بدني دروزارت فرهنگ وآموزش عالي( يكسال)
8. استادياردانشگاه تربيت مدرس( ازسال 1377)
9. مشاوروزيرفرهنگ وآموزش عالي درامورتربيت بدني( 1377)
10. رييس پژوهشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي( سه سال)
11. رييس كميسيون فيزيولوژي ورزشي كميته ملي المپيك ايران( ازسال 1378)
12. مشاورعلمي رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي براي اداره كل اعزام دانشجوبه خارج ( سه سال)
13. معاون فرهنگي وآموزشي سازمان تربيت بدني( ازسال1380)
14. قائم مقام سازمان دراجراي نظام جامع توسعه تربيت بدني وورزشي كشور( ازسال1381)
15. نايب رييس انجمن ورزش آسيا ASPES ازسال1380
16. نايب رييس انجمن علمي تربيت بدني كشور( سال1381)
* سوابق ورزشكاري:
- عضوتيم فوتبال جوانان پرسپوليس تهران درسال 1352 - عضوتيم فوتبال باشگاه راه آهن وكسب مقام سومي جوانان تهران
- كسب مقام اول ودريافت مدال طلاي مسابقات بين المللي فوتبال با تيم نوجوانان تهران
- مقام چهارمي باشگاههاي فوتبال تهران - قهرمان دانشگاههاي كشوردررشته فوتبال
- دعوت شده به اردوي تيمهاي ملي فوتبال جوانان ونوجوانان واميد
كتب( ترجمه وتاليف):
1- مباحثي درمباني تربيت بدني
2- خوددرماني درآرتروز
3- آسيبشناسي ورزشي
4- مفاهيم اساسي درآمادگي هوازي
5- سازگاري درون سلولي عضلات قلبي واسكلتي نسبت به تمرين
6- راهنماي فيزيولوژي: سازمان عضلاني نسبت به تمرين
7- حركات اصلاحي ودرماني
8- راهنماي پزشكي ورزشي
* خلاصه:
- داراي مدرك دكترا فيزيولوژي ازكانادا - چاپ 21 مقاله درژورنالهاي داخلي
- تاليف وترجمه 8 جلد كتاب - انجام 25 تحقيق
- چاپ 3 مقاله درژورنالهاي خارجي - 18 سال سابقه مديريتي
نظر شما