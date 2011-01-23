هشت مجموعه ورزشی بانوان در همدان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید عبدی افتخاری در بازدید استاندار و اعضای شورای اداری استان همدان از مجتمع ورزشی بانوان همدان با بیان اینکه این پروژه پنج هزار متر مربع مساحت دارد، گفت: در حال حاضر میزان پیشرفت این پروژه قابل قبول است.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه مجتمع ورزشی بانوان همدان با 68 درصد پیشرفت فیزیکی با امکانات منحصر به فرد در دست اجراست، گفت: زمین چمن مصنوعی، استخر سر پوشیده و سالن ورزشی چند منظوره در ساخت آن لحاظ شده است.

افتخاری با بیان اینکه بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این مجتمع هزینه شده است، گفت: برای تکمیل این پروژه 20 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

استاندار همدان نیز در این بازدید سفرهای شهرستانی مجموعه استانداری را در شتاب دادن به روند طرح های در حال اجرا موثر برشمرد و اضافه کرد: با اجرایی شدن طرح های عمرانی نیمه تمام تحول بزرگی در استان همدان رخ می دهد.

کرم رضا پیریایی با بیان اینکه فعالیت های بزرگی در بخش های مختلف در حال انجام است، افزود: احداث مجموعه ورزشی برای بانوان نمونه ای از این فعالیت ها است و با اجرای طرح های ورزشی ویژه بانوان درصد بهره مندی بانوان از فضاهای ورزشی تا حد قابل توجهی افزایش می یابد.

احداث بزرگترین تالار قرآن غرب کشور در همدان

در ادامه بازدید از پروژه های در دست اجرای همدان، مرکز همایش های بین المللی همدان به عنوان بزرگترین تالار قرآن غرب کشور در همدانبازدید شد.

معاون امور عمرانی شهرداری همدان در بازدید از این پروژه با اشاره به پیشرفت 55 درصدی عملیات اجرایی تالار بزرگ قرآن در همدان، گفت: این تالار در مساحت 15 هزار متر مربع و در سه طبقه ساخته می شود.

موسی رسولی اظهار داشت: این پروژه شامل یک تالار اصلی به ظرفیت هزار و 300 نفر و هشت تالار جنبی با ظرفیت مجموع هزار و 200 نفر است.

وی از در نظر گرفتن احداث کتابخانه، قرائت خانه و کلاس های آموزشی در این تالار خبر داد و با بیان اینکه تالار قرآن همدان مکانی برای برگزاری همایش های ملی خواهد بود، گفت: سازه فضایی این تالار کروی به قطر 65 متر و از نوع بتونی و فلزی ساخته شده است.

موسی رسولی با تاکید بر اینکه این تالار قرار است به عنوان مرکز همایش های بین المللی در شهر همدان مورد استفاده قرار گیرد، خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی این طرح از اواخر سال 85 در چهارباغ ارم همدان آغاز شده است.

رسولی پیشرفت فیزیکی این پروژه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون بیش 80 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع داخلی شهرداری برای ساخت آن هزینه شده است.

موسی رسولی با اشاره به اجرای چند پروژه های عمرانی بزرگ در همدان اظهار داشت: سعی بر آنست تا با به کار گیری حداکثر توان کارها به نحو مطلوب اجرایی شود.

شهربازی ارم نیمه نخست سال 90 تکمیل می شود

مدیر عامل شهربازی ارم همدان نیز در بازدید از این پروژه با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه در حال حاضر 70 درصد است، گفت: شهربازی ارم با دو و نیم هکتار وسعت در دامنه الوند قرار گرفته است.

حمیدرضا بطحایی افزود: مجموعه شهربازی ارم همدان نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شهربازی ارم با بیان اینکه این شهربازی دارای امکانات تفریحی رفاهی همچون ترن هوایی، سالن بولینگ ، سالن بیلیارد، پینت بال، کارتینگ، کافی شاپ، مرکز خرید ، سالن فست فود و سالن سینما است، افزود: پیشرفت فیزیکی این طرح از نظر تجهیزات 80 درصد است.

وی اضافه کرد: تسهیلات دریافتی این طرح تا کنون 40 میلیارد ریال بوده و برای تکمیل آن نیز 40 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی همدان نیز در بازدید استاندار از از پروژه احداث دانشکده داروسازی همدان با بیان اینکه این پروژه تاکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.زیربنای این پروژه شامل سه بخش ساختمان اصلی، آمفی تئاتر و موتورخانه است.

امیر اسکندرلو افزود: این پروژه با اسکلت فلزی و بتنی، زیربنای ساختمان اصلی شش هزار و 556 متر مربع، 9 هزار مترمربع عرصه، ساختمان اصلی در چهار طبقه، آمفی تئاتر در دو طبقه و موتورخانه در یک طبقه و سیستم گرمایش و سرمایش شامل چیلر و هواساز است.

دانشکده داروسازی در همدان ساخته می شود

وی با اشاره به اینکه این پروژه قرار بود در نهاوند احداث شود اما در سفر دوم هیئت دولت به استان همدان اجرای آن در شهر همدان مصوب شد، گفت: اتمام عملیات اجرایی بیمارستان قلب، خوابگاه 400 نفره پسران و بخش سوختگی بیمارستان بعثت در اولویت برنامه ها قرار دارد.

در ادامه بازدیدها استاندار و هیئت همراه از روند اجرای تقاطع غیر همسطح پژوهش بازدید کردند.

شهردار همدان در این بازدید با بیان اینکه شروع عملیات اجرایی تقاطع غیر‌همسطح پژوهش 21 شهریور‌ماه سال‌جاری بود، اظهار داشت: مدت پیمان این پروژه 9 ماه است و مبلغ اولیه پیمان 29 میلیارد و 332 میلیون و 458 هزار و 180 ریال بوده است.

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه سازه زیر‌گذر و رمپ‌ها شامل 240 حلقه شمع به قطر‌های یک و یک و دو دهم متر با عمق‌های متغیر از چهار و نیم تا 14 و سه دهم متر بوده و حداقل ارتفای سطح زیرین تابلیه پل‌ها از طرح آسفالت زیر‌گذر چهار و نیم متر در نظر گرفته شده است، افزود: چهار ‌راه پژوهش شهر همدان یک گره ترافیکی محلی و در منظر کلان شهرسازی یکی از اجزای حلقه تشکیل‌دهنده کمربند محیطی شهر بوده که معابر پر ترددی چون سه راه فرهنگیان، چهار‌ راه آیت‌الله نجفی، چهار‌ راه پژوهش، میدان رسالت و چهار‌ راه بابک را به هم متصل می‌کند.

تقاطع پژوهش گره ترافیکی را باز می کند

عسگریان گفت: با احداث زیر‌گذر شمالی ـ جنوبی پژوهش که بلوار بعثت را به بلوار دانشگاه متصل می‌کند حجم ترافیک بلوار مهدیه ـ فهمیده که مسیر ارتباطی شرق به غرب است نیز به شدت کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: پروژه تقاطع غیر‌همسطح به طول تجمع یک هزار و 150 متر، شامل تابلیه‌ای به طول 86 متر، رمپ شمالی به طول 233 متر ، رمپ جنوبی به طول 171 متر واقع، 660 متر اصلاح هندسی مسیر موجود در بلوار‌های بعثت و دانشگاه و اتصال آن به مسیر جدیدالاحداث و چهار راستگرد به منظور دسترسی بلوار‌های متعامد در سطح فوقانی تقاطع است.

وی گفت: در این پروژه ابتدا شمع‌های پروژه احداث می‌شود و سپس تابلیه اجرا می‌گردد و بعد از اجرای تابلیه عملیات خاکبرداری زیر تابلیه صورت می‌گیرد.

شهردار همدان اظهار داشت: مرحله اجرای دیوارهای حایل و عملیات تکمیلی زیرسازی و روسازی بهره‌برداری از این زیرگذر را امکان‌پذیر می‌کند.

شایان ذکر است: در نهمین سفر شهرستانی استاندار همدان و شورای اداری استان مسائل و مشکلات و پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان و مصوبات سفر اول شورای اداری به شهرستان همدان بررسی و پیگیری می شود.

بهره برداری از چندین طرح عمرانی و خدماتی، دیدار با خانواده های شهدا، تجلیل از قهرمانان ورزشی، نشست با فعالان اقتصادی و برگزاری کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری و تامین مسکن استان همدان با حضور استاندار همدان و مدیران عضو شورای اداری استان و شهرستان، از دیگر برنامه های سه روزه سفر استاندار همدان به این شهرستان است.

سفر سه روزه به شهرستان همدان آخرین سفر استاندار همدان در دور دوم سفرهای شهرستانی است.