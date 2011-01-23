  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۲

فیلم‌های مستند دفاع مقدس از شبکه مستند پخش می‌شود

فیلم‌های مستند دفاع مقدس از شبکه مستند پخش می‌شود

مجموعه "یاد یاران" که شامل فیلم‌های مستند دفاع مقدس است از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه و سه‌شنبه چهارم و پنجم بهمن فیلم‌های مستند "والفجر 2، نبردی ماندگار" کاری از کرمانشاه و "اسرای عراقی" با موضوع وضعیت اسرای عراقی در ایران از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

همچنین در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه ششم و هفتم بهمن ماه مستند زندگی "‌شهید دوران"‌ در دو قسمت از شبکه مستند خپش می‌شود. مستند "‌گزارشی از جبهه‌های غرب " روز جمعه هشتم بهمن ماه با پرداخت به عملیات‌‌های محدود که در غرب کشور صورت گرفته است، روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

مجموعه مستندهای " یاد یاران" با موضوعات مختلف هر روز از ساعت 16:15 به مدت 30 دقیقه از شبکه مستند پخش می‌شود.

کد مطلب 1237776

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها