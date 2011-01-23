به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه و سهشنبه چهارم و پنجم بهمن فیلمهای مستند "والفجر 2، نبردی ماندگار" کاری از کرمانشاه و "اسرای عراقی" با موضوع وضعیت اسرای عراقی در ایران از شبکه مستند روی آنتن میرود.
همچنین در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه ششم و هفتم بهمن ماه مستند زندگی "شهید دوران" در دو قسمت از شبکه مستند خپش میشود. مستند "گزارشی از جبهههای غرب " روز جمعه هشتم بهمن ماه با پرداخت به عملیاتهای محدود که در غرب کشور صورت گرفته است، روی آنتن شبکه مستند میرود.
مجموعه مستندهای " یاد یاران" با موضوعات مختلف هر روز از ساعت 16:15 به مدت 30 دقیقه از شبکه مستند پخش میشود.
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