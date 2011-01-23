فعالیتهای فرهنگی هتلداران یزد حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدحسین اسعدی صبح یکشنبه در دومین نشست هم اندیشی انجمن صنفی هتلداران و مراکز اقامتی استان یزد اظهار داشت: برای برگزاری کنسرت ‌های موسیقی نیز هتلداران می‌ توانند به صورت موردی درخواست خود را به اداره ارشاد استان اعلام کنند تا مجوزهای لازم صادر شود.

معاون اداره ‌کل میراث فرهنگی استان یزد نیز در این نشست بیان داشت: خوشبختانه همه فعالان صنف هتلداران و اماکن اقامتی استان یزد همراهی خود را با هدفمندی یارانه‌ ها نشان داده‌ اند و به دنبال استفاده بهینه از فضای موجود هستند.

دولت بسته پیشنهادی برای حمایت از گردشگری در حال تدوین دارد

کاظم بابارحیم افزود: سازمان میراث فرهنگی نیز بسته‌ های حمایتی برای هتلداران پیش‌ بینی کرده است که در آینده‌ ای نزدیک اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این بسته‌ های حمایتی در پنج بخش حمایت از متقاضیان سفر و خرید صنایع دستی، حمایت از بهره‌ برداران صنعت گردشگری، حمایت از دفاتر گردشگری و تورهای گردشگری، حمایت از سرمایه‌ گذاران در ایجاد بخش‌های جدید و حمایت از آثار تاریخی ثبت شده، خواهد بود.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس نیز در این نشست اظهار داشت: اگر به نمایندگان اطلاع‌ رسانی دقیق شود، می‌ توانند از طریق دستگاه‌ های ذ‌یربط پیگیر رفع مشکلات باشند.

رونق گردشگری منوط به انگیزه فعالان این بخش است

علی ‌اکبر اولیاء ضمن تشکر از فعالیت ارزشمند انجمن صنفی هتلداران یزد، افزود: رونق گردشگری منوط به انگیزه فعالان این بخش است و امیدواریم با توجه به هدفمندی یارانه‌ ها، بسته ‌های حمایتی این بخش نیز زودتر اجرایی شود.

فرماندار یزد نیز در این نشست ضمن اعلام آماری از تعداد مراکز اقامتی در استان یزد گفت: در دولتهای نهم و دهم شاهد رشد چشمگیر صنعت توریسم بودیم و خوشبختانه حمایتهای بسیاری نیز از فعالان این بخش به ویژه در پرداخت تسهیلات صورت گرفته است.

عزیزالله سیفی افزود: فعالیتهای این صنف در استان یزد قابل تقدیر است و امیدواریم با تمهیداتی که توسط فعالان صنف هتلداران و اماکن اقامتی استان یزد اندیشیده شده است در راستای فرهنگ دارالعباده یزد برنامه‌ ریزیهای جدیدی صورت گیرد.

افزایش حامل های انرژی فعالیت هتلداری را با مشکل مواجه می کند

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی هتلداران و مراکز اقامتی استان یزد نیز در این نشست گفت: با توجه به هدفمندی یارانه‌ ها و افزایش نرخ حامل های انرژی، به طور قطع برخی از هتل‌ ها و مراکز اقامتی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

محمدحسین محتاج ‌الله ضمن تشکر از حمایت‌ های بی‌ دریغ مسئولان استان یزد، افزود: امیدواریم برای رفع مشکلات احتمالی فعالیت بیشتری شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری یزد نیز در این نشست اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه‌ ها هنوز در آغاز راه است و جلسات مکرری با اصناف برگزار شده که پیشنهادات آنها جمع ‌آوری می‌شود و برای تصمیم‌ گیری به مرکز ارسال خواهد شد.

منتظری افزود: در بخش هتلها و اماکن اقامتی نیز میراث فرهنگی به عنوان متولی این بخش بسته‌ های حمایتی زیادی را پیش ‌بینی کرده که در موقع خود اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشترین مسافرت در ایام نوروز صورت می‌ گیرد، به طور قطع برنامه‌های ویژه‌ ای برای این ایام اندیشیده شده است.