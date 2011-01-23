رم به رده دوم جدول رده بندی سری آ صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رم شنبه شب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای سری آ با نتیجه 3 بر صفر مقابل میهمان خود کالیاری به برتری رسید و به رده دوم جدول رده بندی رقابتها صعود کرد. برای رمیها در این دیدار فرانچسکو توتی (22 - پنالتی)، سیمونه پروتا (70) و جرمی منز (90) گل زدند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* پالرمو یک - برشا صفر
* پارما 2 - کاتانیا صفر
هفته بیست و یکم رقابتهای سری آ امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اودینزه - اینتر
* باری - ناپولی
* بولونیا - لاتزیو
* کیهوو - جنوآ
* فیورنتینا - لچه
* سامپدوریا - یوونتوس
* میلان - سسنا
جدول رده بندی:
1- میلان 41 امتیاز
2- رم 38 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- ناپولی 37 امتیاز - تفاضل گل 10+
4- لاتزیو 37 امتیاز - تفاضل گل 8+
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18- لچه 19 امتیاز
19- برشا 18 امتیاز (یک بازی بیشتر)
20- باری 14 امتیاز
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