رم به رده دوم جدول رده بندی سری آ صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رم شنبه شب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های سری آ با نتیجه 3 بر صفر مقابل میهمان خود کالیاری به برتری رسید و به رده دوم جدول رده بندی رقابت‌ها صعود کرد. برای رمی‌ها در این دیدار فرانچسکو توتی (22 - پنالتی)، سیمونه پروتا (70) و جرمی منز (90) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* پالرمو یک - برشا صفر

* پارما 2 - کاتانیا صفر

هفته بیست و یکم رقابت‌های سری آ امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* اودینزه - اینتر

* باری - ناپولی

* بولونیا - لاتزیو

* کیه‌وو - جنوآ

* فیورنتینا - لچه

* سامپدوریا - یوونتوس

* میلان - سسنا

جدول رده بندی:

1- میلان 41 امتیاز

2- رم 38 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- ناپولی 37 امتیاز - تفاضل گل 10+

4- لاتزیو 37 امتیاز - تفاضل گل 8+

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18- لچه 19 امتیاز

19- برشا 18 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- باری 14 امتیاز