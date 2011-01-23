6 پروژه راهسازی با اعتبار 30میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری می رسد

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: سیستم روشنایی و اتوماسیون هوشمند دور برگردانهای محور چهار خطه فاروج، با اعتبار چهار هزار و 500 میلیون ریال و روکش آسفالت کمربندی شیروان، با اعتیار دو هزار میلیون ریال از مهم ترین پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر امسال است.

وی با بیان اینکه که هر دو طرح یاد شده برای رفاه حال مسافران و زائران حرم حضرت ثامن الحجج(ع) در مسیر بجنورد به مشهد مقدس به فضل الهی به بهره برداری خواهد رسید تصریح کرد: اعتبار این دو پروژه از محل اعتبارات ملی تامین شده است.



وی افزود: زیرسازی و ابنیه فنی محور روستای چخماقلو - گرمک در شهرستان مانه و سملقان که از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است با اعتبار 10 هزار میلیون ریال مهم ترین طرحی است که در این ایام الله در این شهرستان به بهره برداری می رسد.



باقرنیا زیرسازی و آسفالت سرد راه روستایی اردین و روستای گورپان در شهرستان اسفراین را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در شهرستان اسفراین ذکر کرد و گفت: آسفالت محور سنخواست - گرمه خوش با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی نیز با تلاش اداره راه و ترابری این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.



وی اعتبار آسفالت سرد و زیر سازی راه روستایی اردین را دو میلیارد و 970 میلیون ریال و راه گورپان را پنج میلیارد و 350 میلیون ریال اعلام کرد.



مدیر کل راه و ترابری خراسان شمالی زیرسازی و آسفالت گرم محور زرنه - امانلی در شهرستان بجنورد با اعتبار چهار میلیارد و 310 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی را از دیگر طرحهای قابل افتتاح در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این استان نام برد.