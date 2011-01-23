انتقاد از زیاده خواهی برخی افراد در تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی ضوابط و رویه‌های نادرست را منجر به فراهم شدن زمینه برای سواستفاده برخی افراد دانست و گفت: فردی که تنها دو سال سابقه پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی دارد و در این مدت تنها دو میلیون و 300 هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده اکنون مدعی دریافت 240 میلیون تومان سنوات بازنشستگی است و حتی اقدام به ارسال نامه تهدیدآمیز مبنی بر شکایت به دستگاه قضایی کرده است.

حافظی بابیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با تمام توان در برابر اینگونه زیاده‌خواهی‌ها می‌ایستد از مسئولان دستگاه قضایی پرسید: آیا صدور حکم به نفع اینگونه افراد و تضییع حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی که عموما از اقشار ضعیف و نیازمند هستند به دور از عدالت و انصاف نیست؟

وی در ادامه از پیگیری منافع شخصی از سوی عده‌ای معدود نیز انتقاد کرد و گفت: یکی از این افراد، فردی را برای هیئت مدیره یکی از شرکت‌ها معرفی کرد که پس از بررسی و مطالعه به این جمع‌بندی رسیدیم که این فرد شرایط لازم را برای تصدی این سمت ندارد اما بلافاصله پس از اعلام موضوع به وی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مدعی مدیریت مبتنی بر رابطه، غیرعلمی و غیر منطقی در وزارت رفاه و صندوق تامین اجتماعی شد. چه بسا اگر شخص معرفی شده از سوی وی در این شرکت منصوب می‌شد، مدیریت صندوق تامین اجتماعی علمی و منطقی و غیررابطه‌ای بود؟

حافظی درگیر کردن صندوق تامین اجتماعی با این حواشی را منجر به هدر رفتن وقت و انرژی مدیران این صندوق عنوان کرد و گفت: فرصتی که در اختیار داریم را باید برای خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان صرف کنیم و این مسائل تاثیری بر اراده و عزم ما در خدمت به مردم ندارد.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مقاومت در برابر خواسته‌های ناحق را اولین گام در برقراری عدالت دانست و گفت: یکی دیگر از افراد با نفوذ در یکی از استان‌ها برادرزاده خود را برای ریاست یکی از شعب تامین اجتماعی معرفی می‌کند و پس از اینکه فرد دیگری با صلاحیت علمی و فنی و تحصیلی بالاتر را منصوب کردیم، متاسفانه این فرد با جوسازی، وزارت رفاه و اداره‌کل تأمین‌اجتماعی آن استان را متهم به سوء مدیریت می‌کند.

حافظی توجه به خواسته‌های مردم و تلاش برای ارائه خدمت به بیمه‌شدگان را مهمترین ماموریت صندوق تامین اجتماعی دانست و در پایان تاکید کرد: تا زمانی که در این مسئولیت در خدمت بیمه‌شدگان و کارمندان صندوق تامین اجتماعی باشیم، با تمام توان از منافع آنها دفاع می‌کنیم و اجازه نمی دهیم که منافع بیمه‌شدگان تامین اجتماعی قربانی منافع شخصی و طمع‌ورزی‌ها شود.