اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نخستین دوره مسابقات هنرهای فردی رشته زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان ویژه گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به میزبانی زورخانه ولی عصر حاجی آباد بیرجند در تمامی رشته های چرخ، میل، سنگ، کباده و میل سنگین به مدت سه شب از 20 لغایت 22 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

در حال حاضر زورخانه امیر عرب بیرجند به عنوان نمونه بارز و کامل سنتی و قدمت بنای آن در سال جاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و یکی از غنی ترین موزه های ورزشی که در آن عکس های پهلوانان و پیشکسوتان صاحب نام بیرجند و ابزار و ادوات ورزشی گردآوری شده است را داراست.

اعلام برنامه های هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان جنوبی

هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان جنوبی برنامه های گرامیداشت دهه فجر را اعلام کرد.

برگزاری مسابقات بدنسازی در روز 22 ، 28 و 29 بهمن ماه و همچنین مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه در سطح باشگاه های استان از جمله این برنامه ها است .

برگزاری دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال دسته یک بزرگسالان خراسان جنوبی

هفته ششم مسابقات فوتبال دور رفت دسته یک بزرگسالان استان آغاز شد.

تیم 04 امام رضا(ع) بیرجند توانست با نتیجه هفت بر صفر عقاب فردوس را از پیش رو بردارد و شهرداری فردوس سه بر دو امیر فولاد قاین را شکست دهد.

ادامه این دیدارها و در هفته هفتم هفت بهمن ماه پیگیری می شود.

اعلام برنامه های دهه مبارک فجر هیئت همگانی خراسان جنوبی

به مناسبت گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هیئت همگانی استان برنامه های خود را اعلام کرد.