قاسم شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب، افزود: تیم سبزوار تیم جوانی است با این حال توانسته در چهار هفتهای که از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور گذشته، بازیهای خوبی را از خود به نمایش بگذارد. ما در هفته چهارم تنها با اختلاف سه گل مقابل ستارههای ملیپوش فولاد مبارکه سپاهان اصفهان شکست خوردیم.
وی با بیان اینکه تیم ما در بازی این هفته جنگید اما نتوانست پیروز شود، افزود: بازیکنان تیم پرسپولیس در بازیهای خود تنها به دلیل اشتباهات فردی امتیاز از دست میدهند و به دلیل حضور تماشاگران زیاد استرس دارند. استقبال تماشاگران در سالن مسابقات هندبال سبزوار به حدی بوده که مجبور شدیم از یک ساعت قبل درب سالن را ببندیم. حضور پرتعداد تماشاگران همچنین باعث شد تا چندین بار هم بازی قطع شود.
سرمربی تیم هندبال پرسپولیس سبزوار در پاسخ به این سئوال که " با تذکر کمیته انضباطی نسبت به برخورد تماشاگران شهرتان چه برنامهای را برای کنترل آنها به اجرا در میآورید؟"، گفت: کمیته انضباطی به ما نامهای نداده است و هیچ محرومیتی شامل حال تیم ما نشده است. تیم مس کرمان در قبال تماشاگران ما کمی مسئله را شلوغ کرد. آنها اظهار کردهاند که در سالن سنگ بوده است و با شلوغ کردن تماشاگران این حاشیه را به آنها هم نسبت دادهاند!
وی تاکید کرد: به هیچ وجه این طور نبوده است. ما قبل از بازی با کمک سنگ تابلوها و بنرهایی را به دیوارها نصب کردیم اما همه چیز در سالن آرام بود و هیچ حاشیهای در کار نبوده است. ما نسبت به تماشاگران خود کنترل داریم و مطمئنا در هفتههای آینده برای ساماندهی آنها برنامهریزی بهتری خواهیم کرد.
شعبان پور در خصوص وضعیت داوریهای لیگ برتر هندبال نیز گفت: ما به غیر از بازی با فولاد، دو بازی خود را تنها به خاطر اشکالات داوری باختیم. در شرایطی که تیمها تا به این حد به هم نزدیک هستند که چهار تیم 5 امتیازی داریم باید داوران با دقت بیشتری دیدارها را قضاوت کنند.
وی تصریح کرد: قضاوت بازی تیم سبزوار با مس کرمان 18 مورد اشکال داشته است، مطمئنا این مسئله بر تماشاگر پوشیده نیست. شانس آوردیم که برنده مسابقه تیم ما بود وگرنه این مسئله می توانست یک جنجال بزرگ در سالن درست کند. ما این مسئله را به فدراسیون اعلام کردیم. هرچند نتیجه این مسابقه تغییر نمیکند اما حداقل در هفتههای بعد داوریها بهتر خواهد شد.
سرمربی تیم هندبال پرسپولیس سبزوار در پایان به بازی هفته آینده این تیم اشاره کرد و گفت: تیم ما در هفته پنجم میهمان تیم کازرون در شهر شیراز خواهد بود. ما هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم و برای پیروزی به شیراز خواهیم رفت.
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