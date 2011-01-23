100 تندیس برای جشنواره بنای برتر مشهد ارسال شد

شراره معدنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: استقبال از فراخوان بزرگ جشنواره برای طراحی آرم و تندیس این جشنواره بیش از حد انتظار بود و کمیته علمی جشنواره انتخاب بنای برتر با داوری آثار دریافت شده، نتایج گزینش و معرفی برگزیدگان این فراخوان را اواسط بهمن ماه اعلام خواهد کرد.

وی افزود: به نفر اول، دوم و سوم طراحی آرم و تندیس این جشنواره به ترتیب 3 و 5 و 7 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد و از آرم و تندیس نفراول برای جشنواره استفاده می شود.

دبیر جشنواره انتخاب بنای برتر همچنین گفت: برای انتخاب بناهای برتر، مراحل متعددی وجود دارد که با استقلال کامل و پس از طی شدن همه موارد، آثار و بناهای برتر به مردم معرفی می شوند.

وی گفت: این جشنواره که با هدف معرفی ابنیه برتر در سطح شهر مشهد برگزار می شود در حقیقت با هدف ایجاد و ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان، برای ساخت و سازه هایی مقاوم و زیبا برگزار می شود.

اولین جشنواره بنای برتر اسفندماه امسال به همت شهرداری مشهد و با همکاری استانداری خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن برگزار خواهد شد.