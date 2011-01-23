تشکیل کمیته ای برای تجدید نظر در خلاصه تفریغ بودجه سال 87

حسن ونایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی بررسی هایی که بر روی خلاصه تفریغ بودجه 87 داشتند تصمیم گرفتند کمیته ای برای تجدید نظر در تهیه این خلاصه گزارش تشکیل شود.

به گفته ونایی قسیم عثمانی نماینده بوکان، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و جعفر قادری نماینده شیراز به همراه ونایی اعضای این کمیته هستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: کار کمیته مذکور روی نحوه بیان موارد تخلف از بودجه 87 تمرکز خواهد داشت.

وی گفت: خلاصه تفریغ بودجه 87 که هم اکنون در دست اعضای این کمیسیون است با همکاری دیوان محاسبات تهیه شده بود اما برخی از نمایندگان این کمیسیون معتقدند موارد پرداخته شده خیلی روشن نیست و باید مانور بیشتری روی موارد و تبیین آنها داده شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تجدید نظر در خصوص این گزارش به زودی آماده شده و تا قبل از بررسی بودجه 90 در صحن مجلس قرائت شود.

ونایی خاطر نشان کرد: طبق گزارش تفریغ بودجه 87، وزارتخانه های اقتصاد و صنایع بیشترین تخلفات را دارا هستند.