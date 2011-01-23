آشنایی با وزیر پیشنهادی امور خارجه/ تسلط صالحی به دو زبان عربی و انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت امور خارجه متولد 1328 در شهر مقدس کربلا است.

وی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکترا را در علوم فنی و در سال ۱۹۷۷ از ام‌آی‌تی آمریکا دریافت کرده است.



علی‌اکبر صالحی، با مرتبهٔ علمی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف است و بین سال‌های۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ریاست دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت.



در کارنامه وی فعالیت به عنوان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده می شود و همچنین، وی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، معاونت دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده داشته‌ است.



وی تیرماه1388 به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شده بود.

نکته حائز اهمیت درباره صالحی تسلط وی به دو زبان زنده دنیا یعنی عربی و انگلیسی است که این نکته برای وزیر امور خارجه یک مزیت ویژه محسوب می شود.