کانون بازنشستگان تبریز در رفع مشکلات با تامین اجتماعی همکاری کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نادر فضل زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با کانون بازنشستگان کارگری تبریز و حومه خواستار فعالیت و حضور گسترده کانون بازنشستگان تبریز و حومه در پیگیری، رفع مشکلات و ارایه پیشنهادات سازنده شد و گفت: از این کانون انتظار می رود فعالیتهای خود را در شان و جایگاه شهر اولین ها هدایت کند و قطعا با حضور افراد توانمند در دوره جدید هیئت مدیره شاهد فعالیت پرثمراین کانون خواهیم بود.

فضل زاده همچنین از ارائه و اعطای بسته حمایتی به میزان یک میلیون و 200هزار ریال از سوی سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیران خبر داد و با اشاره به سایر اقدامات این سازمان در استان گفت: خوشبختانه بیمه کارگران ساختمانی در استان آذربایجان شرقی کلید خورده است و تمامی کارگرانی که دارای کارت مهارت باشند می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.

وی بر لزوم الگو گرفتن از فعالیتهای خوب گذشتگان تاکید کرد و گفت: فعالیت ما باید به گونه ای باشد که در آینده قابل قبول بوده و در نوع خود ماندگار باشد.

فضل زاده خدمت به بازنشستگان و پیشکسوتان را امری خداپسندانه دانست و گفت: باید برای خدمت به قشر کارگر و بازنشسته دست در دست هم نهیم و از هیچ تلاشی کوتاهی نکنیم.

وی استفاده از تجارب بازنشستگان و پیشکسوتان لازمه پیشرفت دانست و گفت: باید با بهره گیری از پیشنهادات و تجارب بازنشستگان کشور را برای آیندگان بسازیم و به نسل آینده تحویل کنیم.

فضل زاده افزود: موضوعی که بازنشستگان را با دیگر اقشار متمایز می کند این است که این قشر طی 30 سال خدمت و دوره بازنشستگی همه مسایل و مشکلات را از نزدیک لمس کرده اند.

وی در ادامه سازمان تامین اجتماعی را یک صندوق بین النسلی خواند و گفت: شاکله و سرمایه این صندوق متعلق به بیمه شدگان بوده و سرمایه های آنان محسوب می-شود.

فضل زاده در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت مالی کانون ها گفت: بایستی به یک درصد پرداختی سازمان از محل حق مسکن به کانون های بازنشستگی اکتفا نکنیم و درجهت افزایش در آمد های کانونها با همفکری، حرکتهای مناسبی را انجام دهیم که در نهایت به رفاه و آسایش مستمری بگیران در همه ابعاد فرهنگی و رفاهی و اجتماعی کمک کند.

فضل زاده در ادامه با اشاره به خدمات تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی یارانه پرداختی به مستمری بگیران را 570 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در 9 ماهه اول سال 89 نیز 430 میلیارد ریال یارانه به بازنشستگان پرداخت شده است.

شرکت بیمه ای در پیگیری مشکلات بازنشستگان قدرت اجرایی نداشت

همچنین نایب رئیس اول کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه در این نشست تاکید کرد: شرکت بیمه ای در پیگیری مشکلات بازنشستگان قدرت اجرایی نداشت.

نقی یاری با اشاره به نقش این کانون در پیگیری مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران و انتقاد از نحوه انتخاب و بکارگیری شرکت بیمه ای برای انجام بیمه درمان تکمیلی از سوی کانون کارگران بازنشسته استان، گفت: متاسفانه کار به این بزرگی به یک شرکت بیمه ای واگذار شده است که هیچ توان و قدرت اجرایی نداشت و باید در مناقصه ها قیمت پایین فقط در نظر گرفته نشود بلکه قدرت اجرایی آن نیز مدنظر قرار گیرد که امسال اگر همکاری کانون تبریز نبود بحث بیمه درمان تکمیلی برای بازنشستگان با مشکلات عدیده ای همراه می شد.

یاری با اشاره به جایگاه کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه خواستار همکاری بیشتر شعبات تامین اجتماعی در خصوص پیگیری مشکلات بازنشستگان از سوی این کانون شد.

مشکلات مستمری بگیران از سوی سازمان تامین اجتماعی حل شود

محمد علی قلیزاده نایب رییس دوم کانون کارگران بازنشسته تبریز نیز در این نشست به برخی مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد و خواستار رفع آن از سوی مدیریت سازمان تامین اجتماعی در این زمینه شد.

سازمان تامین اجتماعی در فسخ قرارداد با پزشکان یک طرفه اقدام کرد

رئیس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست از اقدام یکطرفه سازمان تامین اجتماعی از فسخ قرارداد مطب و داروخانه پزشکان معین نیز انتقاد کرد و گفت: چندی قبل در سطح شهرستانها سازمان تامین اجتماعی تعدادی مطب و داروخانه پزشکان معین راه اندازی کرد که در نوع خود در ارایه خدمات مناسبتر به بیمه شدگان موثر بودند که متاسفانه اخیرا این قراردادها فسخ شده است و اکنون سوال ما این است اگر اینکار درست نبود چرا اقدام به تاسیس آنها شده بود.

محمد مسگری طرح بحث اخذ فرانشیز از بیمه شدگان در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی را غیرقابل خواند و با اشاره به بحث افزایش شش درصدی حقوق بازنشستگان در سالجاری گفت: متاسفانه مسئولان نتوانسته اند دلیلی قانع کننده در بحث افزایش حقوق بازنشستگان در سالجاری ارایه دهند که امیدواریم این موضوع بزودی تا پایان سال به نحوی صحیح مورد بررسی و عملی قرار گیرد.

وی همچنین سازمان تامین اجتماعی را سرمایه بین النسلی دانست و گفت: صیانت از این صندوق بر عهده بیمه شدگان و بازنشستگان است و باید در برابر هرگونه دخل و تصرف و قانون شکنی بایستیم.

در ادامه این مراسم رئیس هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه طی سخنانی با اشاره به انتخابات سومین دوره هیئت مدیره و بازرسان این کانون گفت: خوشبختانه با حضور پرشور بازنشستگان انتخابات دوره سوم این کانون با شکوه تمام برگزار و افرادی که دار ای سوابق ارزشمند در عرصه فعالیتهای کارگری بودند برای فعالیت در هیئت مدیره و بازرسان این کانون انتخاب شده اند که با همدلی و وحدت و برنامه ریزی رفع مشکلات و ارایه خدمات بهتر به این قشر در اولویت خود قرار داده اند.

در ادامه این نشست اعضای هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه و معاونین اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مقرر شد این جلسات به طور مدوام برگزار شود.