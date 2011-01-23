به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عزیزی شاعر اهل بیت (ع) از 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفته است و از همان روز تاکنون در بیمارستان امام رضا(ع) در کرمانشاه بستری است.

عزیزی در چهارم دیماه سال 1337 در سر پل ذهاب کرمانشاه به دنیا آمده است. وی آثار شعر و نثر ادبی متعددی دارد و از شاعران صاحب سبک منحصر بفرد است که این سبک به صورت مثنوی در اثر "کفش‌های مکاشفه " این هنرمند، جلوه کرده است.

تمایل سبک وی به معنویت و عرفان اسلامی با فرم جدیدی از مثنوی، الهام گرفته از مثنوی مولوی در شعر معاصر کم نظیر است. این سبک تاثیر بسیار زیادی در شعر معاصر گذاشته است. در ضمن عزیزی از جهات شخصیتی هم با عرفان اصیل اسلامی مانوس است و عشق به اهل بیت(ع) در بیشتر آثارش موج می‌زند.

آیین "نیایش اهل قلم برای شفای احمد عزیزی" با حضور هنرمندان از ساعت 16 تا 17.30 روز پنجشنبه 7 بهمن ماه در شبستان مجاور سرداب مطهر آستان مقدس حضرت صالح‌بن‌موسی الکاظم(ع) برای دعای شفای عاجل وی برگزار می‌شود.