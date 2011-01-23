121 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی مازندران پرداخت شد

ابراهیم گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: 121 میلیارد و 690 میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان تخصیص یافت.

وی خاطر نشان کرد: صنـایع کوچک در صورت برنامه ریزی مناسب می توانند نقش مهمتری نسبت به بخشهای دیگر در پیشبرد اهداف کشور و در زمینه اشتغال و تولید ایفا کنند.

وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و با برنامه ریزی مناسب و آسیب شناسی بموقع واحدهای صنعتی، با حمایتهای مناسب در بخش های مختلف، رشد و شکوفائی صنعتی در استان را شاهد خواهیم بود.

گوهردهی ادامه داد: از مهم ترین ویژگیهای واحدهای صنعتی کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی استان نسبت به واحدهای صنعتی بزرگ همانا ایجاد توسعه صنعتی، تولید و اشتغال بیشتر در نتیجه کاهش روند بیکاری است.

وی تصریح کرد: در طول چهار سال گذشته، با عنایت به برنامه ریزی ویژه و حمایت های دولت در بخش صنایع کوچک، آن دسته از واحدهـای صنعتی که به تأمین سرمایـه در گردش، طرح توسعه، تکمیـل بازسازی و خرید تجهیــزات نیاز داشته جهت دریافت تسهیـلات، از سوی شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران به بانک های عامل در مازندران، معرفی شدند.



