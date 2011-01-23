اعراب در قبال حمایت واشنگتن از شهرک سازی اسرائیل موضع بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در سرمقاله خود به اظهارات گستاخانه "هیلاری کلینتون" وزیرامورخارجه آمریکا درخصوص موضوع شهرک سازی و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد پرداخت.

دراین مقاله آمده است: اعلام مخالفت صریح و آشکار "کلینتون" با پیش نویس ارائه شده درباره شهرک سازی صهیونیست ها در بیت المقدس و کرانه باختری به شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقیقت بیانگر آن است که واشنگتن در نظر دارد تا از حق وتو در صورت ارائه این پیش نویس استفاده کند و به فلسطینی ها و همه اعراب تاکید می کند که مانند چنین پیش نویسی هرگز در شورای امنیت به تصویب نخواهد رسید.

همچنین این موضع گیری آمریکا نشان می دهد که اسناد "ویکی لیکس" در خصوص توافق بین واشنگتن و تل آویو بر سر ادامه روند شهرک سازی کاملا صحیح است و آنچه "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از توقف و تعلیق شهرک سازی به عنوان شرطی برای از سرگیری مذاکرات عنوان می کند تنها یک فریبکاری است.

این موضعگیری "کلینتون" واقعیت موضع آمریکا و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین را در خصوص شهرک سازی برملا کرد به گونه ای که سخن گفتن از هر تلاش جدید برای انجام مذاکرات کاملا تمسخر آمیز و دروغ محض است.

روزنامه الخلیج ادامه می دهد: آمریکا از جامعه بین الملل برای اتخاذ تصمیمی درباره روند سازش و صلح خاورمیانه ممانعت به عمل می آورد و همچنین حمایت لازم را از رژیم صهیونیستی برای گام نهادن در مسیر شهرک سازی بدون هیچ مانعی فراهم می کند.

همچنین کسی که با وتو به مقابله با پیش نویس محکومیت شهرک سازی می پردازد یعنی در حقیقت از این اقدام حمایت می کند.

اما نکته جالب توجه این است هنوز اعراب یک موضع رسمی با توجه به موضعگیری واضح و صریح آمریکا و اسرائیل در خصوص شهرک سازی اتخاذ نکردند.

الخلیج درپایان تاکید می کند: با توجه به اعلان صریح آمریکا، کشورهای عربی باید یک موضع واضح، قاطع و بدون ابهام اتخاذ نمایند.