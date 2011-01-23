اولین کتاب نقاشان آبرنگ ایران در انتظار مجوز

احمد مقدسی، رئیس گروه آبرنگ شرق در مورد چاپ این کتاب به خبرنگار مهر گفت: یک سال و نیم از تشکیل گروه آبرنگ شرق می‌گذرد. بیشترین فعالیت ما معرفی و آشنایی مردم با این رشته و هنرمندان آن است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم کتابی در همین زمینه تهیه کنیم.

وی افزود: این کتاب شامل سه بخش پیشکسوتان، هنرمندان درقید حیات از سال 1315 تا 1355 و هنرمندان جوان از سال 1356 تا 1370 است که ضمن معرفی افراد سرشناس به شناسایی تکنیک‌های مختلف آبرنگ هم پرداخته‌ایم. برای اولین‌بار است کتاب جامع در این حوزه در ایران تدوین شده و امیدواریم با این کار بتوانیم زمینه رشد نقاشی آبرنگ را توسعه دهیم.

مقدسی با بیان اینکه کتاب در مرحله گرفتن مجوز به سر می‌برد، ابراز کرد: 126 هنرمند در این کتاب معرفی شده‌اند که با مقدمه‌ آیدین آغداشلو و تصحیح وی صورت گرفته است.

وی در مورد دیگر اهداف شکل گیری گروه آبرنگ شرق اظهار کرد: ما با هدف پژوهش در آبرنگ از سوی آموزشگاه "کیمیای نقش" فعالیت خود را آغاز و در آبان امسال نیز یک نمایشگاه گروهی در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد برگزار کردیم. تهیه فیلم‌های آموزشی، برگزاری کارگاه و مراوده با انجمن‌های نقاشی کشورهای دیگر از جمله کارهایی است که آنها را پیگیری می‌کنیم.