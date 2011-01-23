رضا حمزه لو در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل عرضه محصولاتی با کیفیت بالا، تحویل به موقع محموله محصولات و قیمت مناسب فروش از جایگاه و برند قابل قبولی در سطح بازارهای بین المللی و جهانی پتروشیمی برخوردار است، گفت: برای حضور پایدار و مطمئن در تجارت جهانی محصولات پتروشیمی باید قواعد فروش و معاملات به طور کامل رعایت شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره برنامه تدوین شده برای متنوع سازی بازارهای هدف فروش و صادرات محصولات پتروشیمی ایران، اظهار داشت: در حال حاضر محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود 65 کشور جهان صادر می شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حدود 37 درصد محصولات پتروشیمی به کشورهای منطقه خاور دور و چین، 25 درصد به بازار خاورمیانه، 11 درصد به اروپا، 18 درصد به شبه قاره هند، هفت درصد به کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه و 1.2 درصد به آفریقا صادر می شود، تصریح کرد: هم اکنون هند و چین بزرگترین خریداران محصولات پتروشیمی ایران به شمار می روند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه کشورهای منطقه آفریقای جنوبی و آفریقا یکی از بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمی هستند، بیان کرد: در حال حاضر برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به کشورهای شمال آفریقا همچون تونس، مراکش، مصر و یا آفریقای جنوبی صادر می شود.

حمزه لو به بیان اینکه سال گذشته در مجموع حدود یک میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای اروپایی صادر شده است، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا به 1.5 تا 2 میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش مهر، در حال حاضر انواع محصولات پتروشیمی ایران به 17 کشور اروپایی صادر می شود، همچنین اخیرا نام 26 محصول پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران در قالب نظام نامه ریچ در فهرست اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است.

در شرایط فعلی ایران دومین صادرکننده بزرگ صادرات پلی اتیلن سنگین و متانول به کشورهای اروپایی است.