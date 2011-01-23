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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

حمزه لو در گفتگو با مهر:

2 میلیارد دلار محصول پتروشیمی به اروپا صادر می‌‌شود

2 میلیارد دلار محصول پتروشیمی به اروپا صادر می‌‌شود

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر محصولات پتروشیمی ایران به حدود 65 کشور جهان صادر می‌شود، از صدور حدود دو میلیارد دلار محصول پتروشیمیایی به کشورهای اروپایی خبر داد.

رضا حمزه لو در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل عرضه محصولاتی با کیفیت بالا، تحویل به موقع محموله محصولات و قیمت مناسب فروش از جایگاه و برند قابل قبولی در سطح بازارهای بین المللی و جهانی پتروشیمی برخوردار است، گفت: برای حضور پایدار و مطمئن در تجارت جهانی محصولات پتروشیمی باید قواعد فروش و معاملات به طور کامل رعایت شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره برنامه تدوین شده برای متنوع سازی بازارهای هدف فروش و صادرات محصولات پتروشیمی ایران، اظهار داشت: در حال حاضر محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود 65 کشور جهان صادر می شود.
 
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حدود 37 درصد محصولات پتروشیمی به کشورهای منطقه خاور دور و چین، 25 درصد به بازار خاورمیانه، 11 درصد به اروپا، 18 درصد به شبه قاره هند، هفت درصد به کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه و 1.2 درصد به آفریقا صادر می شود، تصریح کرد: هم اکنون هند و چین بزرگترین خریداران محصولات پتروشیمی ایران به شمار می روند.
 
این مقام مسئول با اعلام اینکه کشورهای منطقه آفریقای جنوبی و آفریقا یکی از بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمی هستند، بیان کرد: در حال حاضر برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به کشورهای شمال آفریقا همچون تونس، مراکش، مصر و یا آفریقای جنوبی صادر می شود.
 
حمزه لو به بیان اینکه سال گذشته در مجموع حدود یک میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای اروپایی صادر شده است، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا به 1.5 تا 2 میلیارد دلار افزایش یابد.
 
به گزارش مهر، در حال حاضر انواع محصولات پتروشیمی ایران به 17 کشور اروپایی صادر می شود، همچنین اخیرا نام 26 محصول پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران در قالب نظام نامه ریچ در فهرست اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است. 
در شرایط فعلی ایران دومین صادرکننده بزرگ صادرات پلی اتیلن سنگین و متانول به کشورهای اروپایی است.
کد مطلب 1237972

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