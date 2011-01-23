لزوم توجه به کمانداران برای دستیابی به موفقیت/ دعوت از تیراندازان قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته فنی فدراسیون تیراندازی باکمان با هدف برنامه‌ریزی برای اجرای تقویم فدراسیون و همچنین بررسی نتایج و چرایی عدم موفقیت تیم در بازی‌های آسیایی گوانگجو، صبح امروز با حضور کریم صفایی رئیس این فدراسیون، مربیان خارجی تیم ملی، برخی ملی پوشان و اعضای کمیته‌های این فدراسیون برگزار شد.

اعضای حاضر در این جلسه 20 مورد از جمله تجهیزات، مسابقات پی‌درپی، آرامش روانی قبل از مسابقه، آرامش روانی حین مسابقه، برنامه تمرین مناسب، نیازهای اولیه و اساسی، وضعیت مادی، شخصیت فردی، اوقات فراغت، نظم و انضباط، مربی مناسب هر ورزشکار و هر تیم و... را به عنوان ملاک‌های مهم در نتیجه گیری یک تیم ارزیابی و بر لزوم برنامه ریزی برای آنها تاکید کردند.

کمیته فنی همچنین کارگروهی را متشکل از ورزشکارانی چون سکینه قاسم‌پور، مجید فرجادمند، رضا زمانی‌نژاد و منصور کردی که همگی تجربه مربیگری را هم دارند با کمک کارشناسان خبره تشکیل داد تا شرایط تیم ملی را در زمان مسابقات ارزیابی و مورد بررسی قرار دهند.

در این جلسه تقویم فدراسیون تیراندازی با کمان در سال 90 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کمیته فنی بعد از نهایی شدن حضور 32 ورزشکار در تیم ملی، با بررسی عملکرد کماندارانی چون رضا زمانی نژاد، سیده ویدا حلیمیان، حامد فوری و نجمه آبتین از آنها برای حضور در تیم ملی دعوت به عمل آورد.