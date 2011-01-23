به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ترکیبی ـ عروسکی که از 16 بهمن به مدت شش روز به مناسبت دهه فجر پخش خواهد شد با آیتم‌های متنوع، مفرح و شاد به آموزش برخی ارتباطات اجتماعی به کودکان از جمله حضور در گروه دوستان و انجام فعالیت‌های گروهی همچون بازی‌های جمعی و یا حتی حضور در یک جشن تولد می‌پردازد.

در این برنامه عمو متل و خاله نگار در روزهای زوج و عمو مهربان و خاله رویا در روزهای فرد با ایجاد فضای مفرح و اجرای نمایش‌های متنوع برای کودکان به آموزش مفاهیم و مهارت‌های زندگی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی می‌پردازند.

"رستوران کودکان" از بخش‌های جدید برنامه "بچه‌ها بیایید تماشا" است که در آن با دعوت از بچه‌ها به عنوان بازیگر، در رساندن مفاهیم به کودکانی که مخاطب برنامه هستند استفاده شده است و عمو مهربان و خاله رؤیا با کمک بچه‌های حاضر در استودیوی برنامه، به تفهیم مهارت‌هایی چون دوست یابی، آداب غذا خوردن و نظم خواهند پرداخت.

عوامل این برنامه عبارتند از کارشناسان: شیوا درویش و دکتر دارابی (روانشناس و استاد دانشگاه)، شاعر تیتراژ: سودابه حمزه‌ای، گروه نویسندگان برنامه: نگار استخر، امیر سلطان احمدی، آزیتا رضایی و سراینده اشعار داخل برنامه: مجتبی ظریفان و امیر سلطان احمدی.