آموزش و پرورش سال آینده سهمیه استخدامی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کیارشی گفت: در برنامه پنج ساله اول 60 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد و در سال جاری 26 هزار نفر از این تعداد تبدیل وضعیت شدهاند.
وی افزود: با پذیرش 26 هزار نفر نیروی حقالتدریسی، شمار نیروهایی که در سال آینده جذب میشوند، به 66 هزار نفر میرسد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در مورد قانون "دورکاری" این وزارتخانه تصریح کرد: آیین نامه طرح دورکاری ابلاغ و مشاغلی که میتوانند از این طرح بهرهمند شوند، مشخص و ابلاغ شده است.
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی همچنین از ابلاغ دستورالعمل ارتقای شغلی کارمندان خبر داد و تصریح کرد: دستورالعمل ارتقای رتبه و طبقه همکاران فرهنگی به استانها ارسال شده است.
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