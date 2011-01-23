اجرای چهارمین گشت دریایی درمنطقه راپمی/ تهران سال آینده میزبان راپمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نبوی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری بعد از برگزاری اجلاس راپمی(محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان) که 20 تا 24 دیماه در جده عربستان برگزار شد با اشاره به اینکه هفت محور در این اجلاس مورد توجه قرار گرفت از اجرا شدن مرحله چهار گشت زنی دریایی به پیشنهاد ایران خبر داد.

نبوی گفت: گشت زنی دریایی به اعتقاد ناظران بین المللی محیط زیست برگ زرینی بر تاریخ اقیانوس شناسی جهان است.

وی با تاکید بر اینکه به پیشنهاد ایران پنجمین پروتکل با نام پروتکل "تنوع زیستی" به مجموعه راپمی اضافه شده اظهار داشت: تلاش شده مرکز منطقه ای تنوع زیستی را در ایران در اختیار بگیریم و این مرکز در جزیره هرمز شکل گرفته و دفتر آن در جزیره کیش نیز تعیین شده است.

نبوی تاکید کرد: پروتکل تنوع زیستی دریایی شامل ارزیابیهای زیست محیطی برای بررسی انواع آلودگیهای دریایی، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی دریا است که دو میلیارد دلار برای بازسازی آن تصویب شده که یک میلیارد آن از طریق منابع سازمان تامین می شود و یک میلیارد آن از طریق استان و منابع تخصیصی استانداری هرمزگان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای "مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطرار" در نشست جده مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن قرار شد کشورها در زمینه آلودگیهای نفتی و آلودگی آب توازن کشتی ها با هم همکاری کنند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست اظهار داشت: در بحث مالی کشورهای عضو راپمی قرار شده کشورهای عربستان و عراق هرکدام 20 دصد، ایران 16 درصد ( چیزی معادل 600 هزار دلار سالانه می شود) امارات 14 درصد، کویت و قطر12 درصد و همین طور عمان و بحرین هر کدام 2 درصد هزینه های راپمی را در سال تامین کنند. همچنین عراق بعد از حمله به کویت در دهه 90 میلادی برای اولین بار در این نشست شرکت کرد.

نبوی اضافه کرد: رئیس سازمان محیط زیست در این نشست بر روی نهایی شدن و امضای پروتکل تنوع زیستی خلیج فارس و دریای عمان در سال 2011 تاکید کرد. همچنین پیشنهاد ایران برای فعال سازی و تعیین سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و آنلاین" PIIS"، تاسیس سیستم پایش همزمان برای رصد روزانه حوادث زیست محیطی و خارج کردن کشتی های غرق شده در خلیج فارس مورد پذیرش قرار گرفت که طی آن در رودخانه اروند کشورهای عراق، کویت و ایران این موضوع را شروع می کنند.

وی افزود: تمامی کشورهای منطقه راپمی با موضوع پدیده کشند قرمز درگیر هستند چرا که به دلیل فراهم شدن شرایط زیستی بلوم جلبکی در منطقه اتفاق می افتد، اگرچه این پدیده بعد از طوفان گنو در دریای عمان فعال شد اما به دلیل وضعیت ویژه خلیج فارس بعد از چند سال حالا این پدیده با شرایط سازگار شده و تراکم آن از 52 میلیون سلول در لیتر به کمتر از هزار سلول در لیتر کاهش یافته است.

به گفته نبوی، خروج کشتیهای جنگی با سوخت هسته ای از خلیج فارس در دستور کار اجلاس راپمی بود و علاوه بر آن در سالهای گذشته و حال به دلیل درگیر بودن تمامی کشورهای عضو با پدیده گرد و غبار و کانونهای طوفانی در کشورهای عراق و اردن و سوریه این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی تاکید کرد: گرد و غبار ناشی از فعالیت چشمه های بحرانی در منطقه گرد و غبار را در دریا نیز گسترش داده و باعث تشدید پدیده بلوم جلبکی شده است.

نبوی همچنین به اهمیت زیستگاهها و اکوسیستمهای حساس مرجانی در خلیج فارس و عمان اشاره کرد و گفت: فردا (دوشنبه) بحث واگذاری مناطق و جزایر مرجانی به مناطق آزاد و همین طور خشک شدن دریا در عسلویه در فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و به دلیل مخالفت ما منتطریم نمایندگان مجلس تصمیم صحیحی را اتخاذ کنند.

وی اضافه کرد: در بحث عسلویه منتظر گزارش جامع هستیم. همچنین فعالیت در سطح 70 هکتار متوقف مانده که منتظر همراهی وزارت نفت هستیم اگرچه آنها برای بهسازی محیط زیست متعهد شده اند و در حوزه هایی مانند گسترش جنگلهای حرا، پاکسازی سواحل و رفع آلاینده های نفتی همکاریهایی را آغاز کرده اند.