پایان مراحل بررسی سند برنامه درسی ملی در شورای عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جمع مدیران کل استانها تصریح کرد: این سند بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نوشته شده و امید است با نهایی شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی بتوانیم مراحلی از آن را اجرا کنیم.

وی اصلاح ساختار مقاطع تحصیلی، جایگاه معلم، دانش آموز و مدرسه را از محورهای این سند اعلام کرد و افزود: این سند یک قانون اساسی برای آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

حاجی بابایی با اشاره به استخدام 40 هزار نفر در آموزش و پرورش، گفت: از این تعداد 15 هزارنفر فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد به بالا بوده اند.

وی در خصوص ساماندهی در آموزش وپرورش، عنوان کرد: اگر هر چیز در جای خودش باشد و به این گونه عدالت برقرار شود، آن وقت آموزش رشد خواهد داشت.