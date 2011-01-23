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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

حاجی بابایی خبر داد:

پایان مراحل بررسی سند برنامه درسی ملی در شورای عالی

پایان مراحل بررسی سند برنامه درسی ملی در شورای عالی

وزیر آموزش و پرورش گفت: سند ملی آموزش و پرورش که در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده، مراحل پایانی خود را طی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جمع مدیران کل استانها تصریح کرد: این سند بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نوشته شده و امید است با نهایی شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی بتوانیم مراحلی از آن را اجرا کنیم.

وی اصلاح ساختار مقاطع تحصیلی، جایگاه معلم، دانش آموز و مدرسه را از محورهای این سند اعلام کرد و افزود: این سند یک قانون اساسی برای آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

حاجی بابایی با اشاره به استخدام 40 هزار نفر در آموزش و پرورش، گفت:  از این تعداد 15 هزارنفر فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد به بالا بوده اند.

وی در خصوص ساماندهی در آموزش وپرورش، عنوان کرد: اگر هر چیز در جای خودش باشد و به این گونه عدالت برقرار شود، آن وقت آموزش رشد خواهد داشت.

کد مطلب 1238004

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