به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی نام نویسی از نامزدهای هشت فدراسیون؛ وزنه برداری، والیبال، ورزش‌های رزمی، دوومیدانی، روستایی و عشایری، بدنسازی و پرورش اندام، پهلوانی و زورخانه‌ای و سه گانه که از روز 25 دی‌ماه آغاز شده و پس از 10 روز کاری روز شنبه 9 بهمن‌ماه به پایان خواهد رسید.

با توجه به تاخیر یک روزه در آغاز نام نویسی از نامزدهای فدراسیون کشتی، مهلت ثبت نام از نامزدهای این فدراسیون روز یکشنبه 10 بهمن‌ماه به پایان خواهد رسید.

نامزدهای واجد شرایط شرکت در مجمع انتخابات ریاست فدراسیون‌های مذکور تنها سه روز دیگر (دوشنبه، چهارشنبه و شنبه) فرصت دارند تا با تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک لازم به بخش دبیری فدراسیون‌های ورزشی برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کنند.

درحالی که هنوز زمان برگزاری مجمع انتخابات این 9 فدراسیون ورزشی مشخص نشده است، دور جدید مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی از دیروز شنبه با برگزاری انتخابات فدراسیون تنیس روی میز آغاز و قرار است طی روزهای 10 و 16 بهمن با برپایی مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های ووشو و نابینایان پیگیری شود.