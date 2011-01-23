91 هزار نفر در بخش دام و طیور گلستان اشتغال دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست این معاونت افزود: این امر نقش مهمی در توسعه استان و تامین پروتئین مورد نیاز جامعه ایفا می کنند.

وی اظهار داشت: اغلب این افراد در بیش از 83 هزار واحد تولیدی مرتبط با دام و طیور استان مشغول به کار هستند و به تولید و بسته بندی محصولاتی چون گوشت قرمز، شیر، گوشت سفید، تخم مرغ و عسل می پردازند.

اسفندیاری افزود: فعالیت های انجام شده به خوبی نشان می دهد که توانمندی استان برای گسترش و توسعه این بخش کاملا مهیا است ولی نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد.

بیش از 3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.