  1. استانها
  2. گلستان
۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

91 هزار نفر در بخش دام و طیور گلستان اشتغال دارند

91 هزار نفر در بخش دام و طیور گلستان اشتغال دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان اعلام کرد: بیش از 91 هزار نفر در فعالیت های مربوط به اقتصاد دام و طیور در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست این معاونت افزود: این امر نقش مهمی در توسعه استان و تامین پروتئین مورد نیاز جامعه ایفا می کنند.

وی اظهار داشت: اغلب این افراد در بیش از 83 هزار واحد تولیدی مرتبط با دام و طیور استان مشغول به کار هستند و به تولید و بسته بندی محصولاتی چون گوشت قرمز، شیر، گوشت سفید، تخم مرغ و عسل می پردازند.
 
اسفندیاری افزود: فعالیت های انجام شده به خوبی نشان می دهد که توانمندی استان برای گسترش و توسعه این بخش کاملا مهیا است ولی نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد.
 
بیش از 3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1238021

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها