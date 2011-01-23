به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح پلیس فضای مجازی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نحوه فعالیت پلیس سایبری گفت: فضای مجازی با سرعت در جامعه در حال پیشرفت است و این طبیعی است که به محلی برای بسیاری از جرایم تبدیل شود.

وی ادامه داد: امکان سرقت، جاسوسی و مداخله در حریم خصوصی مردم از طریق این فضا وجود دارد و اگر سارقان در گذشته برای سرقت باید از دیوار بالا رفته و سرک می‌کشیدند اکنون دیگر با سیستم‌های داخل منازل می‌توانند به سرقت بپردازند.



آغاز فعالیت پلیس مجازی

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امسال مقدمات کار برای راه‌اندازی پلیس فضای مجازی فراهم شد و از امروز شاهد آغاز کار این پلیس در کشور هستیم.

وی افزود: تا پایان سال آینده پلیس فضای مجازی در تمام مراکز پلیس افتتاح و راه‌اندازی می‌شود.

فرمانده ناجا گفت: دستگاه قضائی دادسرای ویژه‌ای برای بررسی جرایم سایبری در تهران راه‌اندازی کرده که این برای شروع کار پلیس سایبری کافی است.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد تا با آگاه سازی و اطلاع رسانی مردم خود به تامین امنیت در حریم خصوصی خود بپردازند.

وی افزود: در حال حاضر آماری از میزان جرایم اینترنتی در کشور نداریم زیرا تا کنون ساز و کار رصد این جرایم وجود نداشت.

فرمانده نیروی انتظامی گفت:‌ در سال آینده می‌توان آماری از جرایم اینترنتی ثبت شده در کشور ارایه داد اما این در حالی است که بسیاری از جرایم اینترنتی ثبت نمی‌شود.

وی افزود: برخی از جرایم اینترنتی تیراژ بسیار بالایی دارند و این در حالی است که در بسیاری از موارد تنها یک نسخه از وقوع جرم از سوی پلیس ثبت می‌شود.

جرایم اینترنتی برای پلیسهای سراسر دنیا ناشناخته است

سردار احمدی مقدم گفت: این حوزه هنوز برای پلیس‌های سراسر دنیا ناشناخته است و پیگیری جرایم آن از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی گفت: برخورد با این مجرمان متناسب با جرم مرتکب شده از سوی آنان است اما پلیس سعی دارد با اطلاع رسانی از ارتکاب جرم جلوگیری کند.

برای کنترل ترافیک ناگزیر به اعمال محدودیت هستیم

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به طرح زوج و فرد گفت:‌ برای کنترل ترافیک در تهران ناگزیر به اعمال محدودیت در محورها هستیم اما در اجرای طرح زوج و فرد باید معابر اصلی را مشمول این طرح کرد.

وی افزود: نباید تمام مسیرهای تهران را در طرح زوج و فرد قرار داد و باید یک سری مسیرهای دسترسی همواره برای مردم باز باشد.



افزایش تصادفات در سال جاری

سردار احمدی مقدم با اشاره به آمار سازمان پزشکی قانونی مبنی بر افزایش 3/5 درصدی تلفات ناشی از تصادفات در سال جاری گفت: امسال نسبت به سال گذشته میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی افزایش داشته است و این افرایش به دلیل افزایش خودروها و راهها و همچنین میزان سفرهای مردم طبیعی است.

وی افزود: ابزار پلیس برای کاهش تصادفات صرفاً پاسخگو نیست و پلیس به تنهایی نمی‌تواند آمار تصادفات را کاهش دهد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: طرح هدفمندسازی یارانه ها موجب شد تا مردم با احتیاط بیشتری از خودرو استفاده کنند و به سمت وسایل حمل و نقل عمومی بروند که این امر موجب کاهش تصادفات و تلفات خواهد شد.

وی با اشاره به ورود تجهیزات شنود صدا و تصویر به کشور گفت: قوانین مربوط به این موضوع در شورای امنیت در حال بررسی است و کمتر از یکماه بررسی و تصویب قوانین در این حوزه به طول می‌‌انجامد که پس از تصویب و ابلاغ اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.

سردار احمدی مقدم با اشاره به ابهامات موجود در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: ابهامات موجود در نوع مواد مخدر است زیرا همواره مواد جدیدی در حوزه روانگردا‌نها وارد کشور می‌شود که نمی‌دانیم در کدام طبقه باید قرار گیرند.

وی گفت: پلیس خواستار بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.



توضیح دلایل ممنوعیت پخش فوتبال در سینماها

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد دلایل ممنوعیت پخش بازی فوتبال در سینماها از سوی پلیس اماکن گفت: مشکلاتی که در دفعات گذشته در پخش فوتبال در سینماها رخ داد اصلاً‌ خوشایند نبود بر همین اساس برای پیشگیری از عوارض اخلاقی پخش فوتبال از سینماها ممنوع شد.

وی افزود: سینماداران باید خود تمهیداتی را برای پخش فوتبال از سینماها اتخاذ می کردند تا شاهد بروز این مشکلات نباشیم که از جمله آن تقسیم بندی سینماها و اختصاص آن به زنان و مردان بود.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: در کشورهای اروپایی مسابقات فوتبال از تلویزیون پخش نمی‌شود و مردم مجبورند برای مشاهده مسابقات فوتبال به سینماها رفته و با پرداخت پول مسابقه را تماشا کنند اما حال که در ایران تمامی مسابقات از تلویزیون پخش می شود نیازی به پخش آن از سینما نیست.