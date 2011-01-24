به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، شهردار اصفهان چندی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: احداث انبار توزیع مطبوعات در اصفهان را پیگیر هستیم و اکنون این انبار همزمان با دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد.
سید مرتضی سقائیان نژاد محل این انبار را نزدیک به رینگ سوم و در منطقه 10 شهرداری اصفهان دانست و اظهار داشت: این انبار به 34 غرفه پیش بینی شده که در نظر داریم 24 غرفه آن را به صورت موقت فراهم کنیم.
وی همچنین خبر از اختصاص 50 میلیون تومان به قرض الحسنه مطبوعات داد و افزود: قرض الحسنه خبرنگاران در معاونت فرهنگی اجتماعی قطعی شده است.
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