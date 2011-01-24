به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، شهردار اصفهان چندی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: احداث انبار توزیع مطبوعات در اصفهان را پیگیر هستیم و اکنون این انبار همزمان با دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد.

سید مرتضی سقائیان نژاد محل این انبار را نزدیک به رینگ سوم و در منطقه 10 شهرداری اصفهان دانست و اظهار داشت: این انبار به 34 غرفه پیش بینی شده که در نظر داریم 24 غرفه آن را به صورت موقت فراهم کنیم .