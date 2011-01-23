دکتر عین الله خادمی درمورد کتابهای دردست تهیه و آماده چاپش به خبر نگار مهر گفت: یک کتاب دوجلدی زیرچاپ دارم که از سوی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منتشر می‏شود. نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان جلد اول آن و جلد دوم آن چگونگی پیدایش کثیر از واحد از دیدگاه اندیشمندان مسلمان است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درباره این کتاب گفت: یکی از مسائلی را که مطرح است این است که خداوند موجود واحد است یعنی هیچ کثرتی در او وجود ندارد. از طرفی می‏بینیم که در جهان خارج وقتی ما نگاه می‎کنیم موجودات متکثری را اعم از مادی و غیرمادی مشاهده می‎کنیم. سؤال اصلی این است که از این خدایی که واحد است و هیچ کثرتی دراو وجود ندارد چطور موجودات کثیر بوجود آمدند . این مسئله بعنوان سؤال جدی بوده که ذهن متفکران مسلمان را به خو مشغول کرده و به همین دلیل تئوریهای مختلفی از سوی متفکران مسلمان مطرح شده که ما در این دو جلد تئوریها و نظریه‏های مختلفی که از سوی فیلسوفان مسلمان و متکلمان و متفکران مسلمان مطرح شده طرح کرده‎ایم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد چاپ مقاله‎هایش درسال 89 همچنین اظهارداشت: چهار مقاله علمی پژوهشی امسال در همایشها و نشریات مختلف از من چاپ شد. یکی بحث ترابط ایمان و اسلام است که در مجله انجمن معارف چاپ شد. مقاله دیگری درباره راههای کسب سعادت از دیدگاه ابن سینا در مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی چاپ شد. مقاله دیگری با عنوان چیستی سعادت در مجله فلسفه دین دانشگاه تهران چاپ شد .

این نویسنده و محقق یادآورشد: نقد و بررسی دیگاه قاضی عبدالجبار مقاله دیگرم بود که در مجله تطبیقی علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان چاپ شد همچنین چندین مقاله در همایشهای مختلف ملی از من امسال چاپ شده است.